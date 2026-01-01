סינר הפך את ווימבלדון למגרש הדשא הפרטי שלו

מאסטר, לא רק במאסטרס. האיטלקי שחגג בטורניר המאסטרס, הצליח סוף סוף להתפוצץ גם על הבמה הגדולה של תחרויות הגראנד סלאם. וגם: הכסף והפער מאלקראס

יאניק סינר שוב אלוף ווימבלדון, אבל יותר מכל זהו סיפור של סגירת מעגל. המדורג ראשון בעולם השלים זכייה שנייה ברציפות על הדשא של לונדון לאחר שניצח בגמר 7:6, 6:7, 3:6, 4:6 את אלכסנדר זברב, והשיג את תואר הגראנד סלאם החמישי בקריירה. אחרי האכזבות באוסטרליה ובפאריס, האיטלקי סוף סוף חזר להניף תואר מייג’ור והזכיר לכולם מדוע הוא עדיין השחקן הטוב בעולם.

העונה של סינר הייתה יוצאת דופן בכל הנוגע לטורנירי המאסטרס. הוא שלט בסבב, זכה בתארים, הפגין יציבות נדירה והציג את הטניס האיכותי ביותר לאורך חודשים ארוכים. אלא שדווקא בטורנירי הגרנד סלאם, הבמות הגדולות ביותר בענף, הוא לא הצליח לתרגם את העליונות הזו לתואר, עד שהגיע ללונדון.

דווקא בגלל זה הזכייה בווימבלדון משמעותית כל כך. אחרי שתי הנפילות הכואבות באוסטרליה ובפאריס, סינר הגיע עם מטרה אחת, להחזיר לעצמו את תואר הגראנד סלאם ולהוכיח שהכישלונות בחצי הראשון של השנה היו מעידה זמנית בלבד. ואכן, שנה שנייה ברציפות הוא הוכיח, שלפחות כרגע הוא מלך הדשא. ווימבלדון הוא ללא ספק מגרש הדשא הפרטי שלו, עד שיוכח אחרת בשנה הבאה.

דרך מרשימה ביותר עד לגביע

גם הדרך לתואר הייתה הצהרת כוונות מרשימה, ודווקא ככל שהתקדמו השלבים הוא נכנס יותר ויותר לקצב. בחצי הגמר הוא פירק את נובאק ג’וקוביץ’ בתצוגה חד-צדדית, כזו שגרמה לאחד מגדולי השחקנים בהיסטוריה להיראות כמו שחקן מן המניין. זו הייתה אחת מהופעות השיא של סינר בקריירה.

נובאק ג'וקוביץ' (רויטרס)

בגמר חיכתה לו משוכה גבוהה לא פחות, אולי הכי קשה שהיה יכול לקבל בשלב הזה של הסבב. זברב הגיע בכושר הטוב בקריירה שלו, כשהוא מגיש בעוצמות אדירות עם הגשה ראשונה שמגיעה למהירות ממוצעת של יותר מ-214 קמ”ש, ונראה בשל מתמיד לזכות בגראנד סלאם ראשון. גם מול הנשק הזה, סינר מצא את הפתרונות. האיטלקי הגיש מדהים ויצא בעזרת הסרבים היעילים שלו מכל בור שנקלע אליו.

התגבר על זברב בשיא הקריירה שלו

האיטלקי שוב הוכיח מדוע רבים מחשיבים אותו למחזיר ההגשות הטוב בעולם. הוא הצליח לקרוא את ההגשות של זברב, להחזיר כדורים עמוקים ולהוציא את הגרמני מאזור הנוחות שלו פעם אחר פעם.

גם ההגשות שלו עצמו היו ברמה גבוהה מאוד. הוא שילב אחוזים מצוינים של הגשה ראשונה, מעט טעויות בלתי מחויבות והמון דיוק מהקו האחורי – שילוב שהפך אותו כמעט בלתי ניתן לשבירה לאורך הטורניר.

אלכסנדר זברב (רויטרס)

מעבר ליכולת המקצועית, סינר הציג שוב את התכונות שהפכו אותו לאחד השחקנים הטובים בעולם – קור רוח, אופי יוצא דופן, סבלנות ברגעי לחץ וביטחון עצמי שלא נסדק גם אחרי האכזבות מתחילת השנה.

מצמצם פערים מאלקראס

אי אפשר להתעלם גם מהעובדה שהטורניר נערך ללא קרלוס אלקראס, שנעדר בשל פציעה. סינר ניצל את ההזדמנות, אבל עשה זאת בדרך של אלופים, עם ניצחונות משכנעים על יריבים בכירים וטניס ברמה הגבוהה ביותר.

הזכייה הזו גם מחזירה אותו במלוא העוצמה למאבק ההיסטורי המתפתח מול אלקראס. כעת סינר מצמצם את הפער ביניהם לחמישה תוארי גרנד סלאם לעומת שבעה של הספרדי, בעוד ששני הכוכבים הצעירים ממשיכים לבסס את עצמם כשני הפנים של דור הטניס החדש, יריבות שעשויה להגדיר את הענף עוד שנים רבות.

קרלוס אלקראס (רויטרס)

עוד הכנסה אדירה לחשבון הבנק

גם מבחינה כלכלית מדובר בטורניר אדיר עבור האיטלקי. סינר גרף 4.8 מיליון דולר עבור הזכייה, סכום הגבוה בכ-20% מזה שקיבל על הזכייה בווימבלדון בשנה שעברה, ובכך העלה את סך פרסי הזכייה שלו בקריירה ל-69.6 מיליון דולר.

המסר שסינר שלח לעולם הטניס ברור: הוא ידע להתאושש מהאכזבות, חזר לעצמו בדיוק ברגע הנכון, ושוב הוכיח שכשהוא משחק את הטניס הטוב ביותר שלו – קשה מאוד למצוא שחקן שמסוגל לעצור אותו. עם חמישה תוארי גרנד סלאם, זכייה שנייה ברציפות על הדשא הירוק (קצת פחות) בלונדון והמשך השליטה בפסגת הדירוג העולמי, הוא שוב נראה כמו האיש שכל הסבב מנסה לרדוף אחריו.