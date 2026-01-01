אלייז'ה בראיינט האריך חוזה בהפועל תל אביב

כוכב האדומים, שהיה מהברגים המרכזיים בעונת היורוליג המוצלחת, נשאר במועדון בחוזה עד לסיום עונת 2028/29: "מחכה לחזור לעבודה ולהמשיך בעבודה"

כוכב האדומים נשאר. הפועל תל אביב הודיעה הערב (שבת) על הארכת חוזהו של אלייז'ה בראיינט, מי שהיה מהברגים המרכזיים בעונה האירופית המוצלחת של האדומים מתל אביב, עד לסיום עונת 2028/29.

בראיינט עצמו אמר לאחר הארכת חוזהו: "אני מתרגש מאוד להמשיך באדום, וכבר לא יכול לחכות לפגוש את כולם שוב. אני מחכה כבר לחזור לעבודה ולהמשיך בעבודה הקשה, יאללה הפועל".

מאמן הקבוצה, דימיטריס איטודיס, שיתף: "אנחנו שמחים מאוד שאלייז'ה ממשיך איתנו, בתקווה שאחרי הניתוח הוא יחזור בריא יותר ואפילו טוב יותר. הוא היה בחמישיית העונה, והוא שם רף גבוה לעצמו וגם לקבוצה. הוא יודע וגם אומר שהוא יכול אפילו להשתפר יותר, ואנחנו שמחים כל כך שמקצוען כזה איתנו וממשיך איתנו לעוד מספר שנים".

“נשאר איתנו כעוגן חשוב מאוד בסגל שלנו”

המנהל המקצועי, ג'ורג' חינאס, הוסיף: "אחרי עונת פריצה, בה הוא לקח המון אחריות, אלייז'ה נשאר איתנו כעוגן חשוב מאוד בסגל שלנו. שחקן שלם ויציב בכל מה שהוא עושה".

כזכור, בראיינט הגיע למועדון האדום בקיץ 2025 והיה חלק מעונת הבכורה ההיסטורית ביורוליג ומההעפלה לפלייאוף, מה שהבטיח להפועל ת”א עונה נוספת במפעל הבכיר באירופה.

הגארד שיחק 38 משחקים בעונה החולפת ביורוליג בהם העמיד ממוצעים של 15.4 נק', 5.2 ריב', 3.3 אס', 0.7 חטיפות, 59.6% לשתיים, 37.2% לשלוש ומדד יעילות של 19.6, מה שנתנו לו מקום בחמישיית העונה במפעל. בליגת ווינר סל בראיינט שיחק שישה משחקים בעונה הסדירה, בהם רשם ממוצעים של 13.7 נק', 3.8 ריב', 4.8 אס', 51.5% לשתיים, 41.7% לשלוש ומדד יעילות של 16.3.