טענות לטיוח פגיעות מיניות ושחיתות בארגנטינה

תחקיר חדש של העיתונאי רומן מולינה מטלטל את הכדורגל הארגנטינאי: טענות להלבנת מאות מיליוני דולרים, מעילות, טיוח פגיעות מיניות והגנה מצד פיפ"א

רעידת אדמה. העיתונאי החוקר, רומן מולינה, פרסם תחקיר נרחב שבו הוא מטיח שורת האשמות חמורות נגד ההתאחדות הארגנטינאית לכדורגל. לטענתו, מדובר בפרשה הכוללת טיוח של פגיעות מיניות בקטינים, הלבנת הון, מעילות כספיות וזיוף מסמכים, כשהוא טוען שגם פיפ”א סייעה במשך שנים להגן על בכירי ההתאחדות מפני השלכות משפטיות.

מולינה, שנחשב לאחד מעיתונאי התחקירים הבולטים בעולם הכדורגל, אמר בסרטון ארוך בן 24 דקות שבו פירט את הטענות כי ההתאחדות הארגנטינאית עמדה לאורך השנים במרכזן של חקירות רבות, כולל מצד ה-FBI, אך נהנתה מהגנה מוסדית שאפשרה לה להימנע מסנקציות משמעותיות.

טענות למעילה של מאות מיליוני דולרים

בלב התחקיר עומדת חקירת FBI פעילה, שלפי מולינה עוסקת בהיעלמות ובהלבנת כספים בהיקף של יותר מ-300 מיליון דולר. על פי הדיווח, לאחר זכייתה של ארגנטינה במונדיאל 2026, הועברו סכומי כסף גדולים דרך חברה בשם ״TourProdEnter״.

לפי התחקיר, יותר מ-42 מיליון דולר הוזרמו לחברות קש שנוהלו באמצעות אנשי קש. מולינה טוען כי הכספים שימשו למימון מטוסים פרטיים, אחוזות, יאכטות ורכבי יוקרה עבור נשיא ההתאחדות קלאודיו טאפיה והגזבר פבלו טוביג’ינו. בנוסף נטען כי באמצעות חברות חזית נרכש גם המועדון האיטלקי פרוג’ה.

נשיא ההתאחדות קלאודיו טאפיה (IMAGO)

בנוסף, נטען כי למרות החמרת הפיקוח הבנקאי בעולם בעקבות פרשת “פיפ”א גייט” ב-2015, בכירי ההתאחדות המשיכו להשתמש בגופים אמריקאיים לצורך העברת כספים, מה שלטענת מולינה חושף אותם גם לסמכות השיפוט של הרשויות בארצות הברית.

האשמות בטיוח פגיעות מיניות

החלק החמור ביותר בתחקיר עוסק בטענות לטיוח של עבירות מין בקטינים. מולינה טוען כי ההתאחדות הארגנטינאית ופיפ”א פעלו כדי להגן על המאמן דייגו גואצ’י, שנגדו הוגשו האשמות רשמיות בגין הטרדות ופגיעות מיניות בקטינים.

על פי התחקיר, במקום להרחיק את המאמן ולשתף פעולה באופן מלא עם הרשויות, בכירים בהתאחדות הפעילו לכאורה איומים, צנזורה ולחצים על מתלוננים, חושפי שחיתויות וכלי תקשורת שניסו לפרסם את הפרשה.

מולינה אף טוען כי היועץ המשפטי הראשי של פיפ”א, אמיליו גרסיה, מילא תפקיד מרכזי במתן הגנה מוסדית להתאחדות הארגנטינאית, כך שהפרשות לא הובילו להליכים משמעותיים בזירה הבינלאומית.

ג'אני אינפנטינו, פיפ״א הגנה (IMAGO)

העיתוי הרגיש וההשלכות האפשריות

פרסום התחקיר מגיע בתקופה רגישה במיוחד עבור הכדורגל הארגנטינאי. ההתאחדות נמצאת בעימות מתמשך עם נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי סביב רפורמות בכדורגל המקומי, ובהן קידום הפרטת מועדונים ושינויים במבנה הניהול של הענף.

לפי מולינה, אם הטענות יובילו להליכים משפטיים או לחקירות נוספות, הן עלולות לערער את מעמדם של ראשי ההתאחדות ולהוביל לאחת הפרשות החמורות בתולדות הכדורגל הארגנטינאי.