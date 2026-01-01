״רוצים לקחת את התואר, אלה פשוט נשים מיוחדות״

טל נתן התמוגג בראיון לאחר ההעפלה לגמר של נבחרת העתודה: ״החגיגות בליטא, אלה מראות נהדרים, התרגשות. המדינה עברה כמה אירועים קשים והנה חיוך״

נבחרת העתודה לנשים של ישראל השלימה הישג היסטורי היום (שבת) כשהיממה את בלגיה בחצי גמר אליפות אירופה והעפילה לגמר, כשהיא תיאבק על התואר הגדול ותסיים טורניר יוצא מן הכלל.

״אנחנו רוצים את אליפות אירופה, אנחנו רוצים לקחת את התואר, מגיע לבנות האלה״, אמר בשמחה גדולה מאמן הנבחרת, טל נתן. ״אנחנו עשינו מחנה בהדר יוסף חודשיים וחצי לא יצאתי משם, והבנות עבדו כל כך קשה, גם הצוות הנהדר שעובד איתי.

״החגיגה שיש פה עכשיו בליטא, אלה מראות נהדרים. הבנות רוקדות, התרגשות גדולה מאוד. אתם מבינים מה זה לשחק נגד בלגיה, נגד צרפת, נגד ספרד? אני כל כך שמח בשביל איגוד הכדורסל, בשביל הבנות האלה, בשביל הנבחרת, בשביל הצוות הזה. המדינה עברה כמה אירועים קשים והנה חיוך גדול״.

מעיין כהן (פיב"א)

מה מייחד את הנבחרת: ״בלי קלישאות של כדורסל, אלה פשוט נשים מיוחדות. אלה נשים שמשקיעות את כל כולן, עם נשמה מאוד גדולה והרבה אינטליגנציית משחק. זו כל פעם שחקנית אחרת. כמובן שגל זו גל, אבל יש פה עוד 11 בנות. הבנות האלה משקיעות, אוהבות את הנבחרת, חכמות, מבינות כדורסל״.

עוד הוסיף בהתרגשות: ״אני מלא גאווה לבנות האלה, אני מלא גאווה להורים פה שנותנים הצגה. יש לנו מחר גמר אליפות אירופה. שלוש הגדולות הן בלגיה, צרפת וספרד, וגם ישראל בין הגדולות. אני גאה מאוד בכולן, תודה רבה״.