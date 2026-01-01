פיקפורד ישבור שיא, אך האם הוא יזכה לקרדיט?

האנגלי יהפוך לשיאן ההופעות של הנבחרת כשוער במונדיאל, אך למרות היציבות שלו עדיין לא מוערך מספיק. המספרים המרשימים והמבחן שלו מול נורבגיה

כשהוא יעלה לשער של אנגליה ברבע גמר המונדיאל מול נורבגיה הלילה (בין שבת לראשון) ב-00:00, ג'ורדן פיקפורד ייכנס לספרי ההיסטוריה. שוער אברטון בן ה־32 ירשום את הופעתו ה־18 בגביע העולם ויעקוף את פיטר שילטון בדרך להפוך לשוער האנגלי עם הכי הרבה הופעות בטורניר.

ההישג מגיע אחרי עוד הופעה מרשימה בשמינית הגמר מול מקסיקו, שם פיקפורד שמר על אנגליה במשחק עם שתי הצלות גדולות במחצית הראשונה והפגין מנהיגות כשהנבחרת נקלעה ללחץ לאחר ההרחקה של יארל קוואנסה. רגע לפני הופעתו ה־90 בנבחרת ובטורניר הגדול החמישי שלו, השאלה עולה מחדש: האם פיקפורד עדיין לא מקבל מספיק קרדיט?

המספרים שמוכיחים את היציבות

למרות ביקורות לאורך השנים, הנתונים של פיקפורד מרשימים במיוחד. בשתי עונות הפרמיירליג האחרונות הוא שמר על 23 רשתות נקיות, שני רק לדויד ראיה מארסנל. במדי אנגליה הוא ספג 59 שערים ב־89 משחקים ושמר על שער נקי ב־44 הופעות.

ג׳ורדן פיקפורד חוגג, מספרים מרשימים (IMAGO)

שוער העבר פול רובינסון טוען כי התרומה של פיקפורד לא מוערכת מספיק. "כשמסתכלים על המספרים שלו, על המשחקים שהוא משחק ועל כמות השערים שהוא מונע, הוא היה צריך לקבל יותר הערכה", אמר.

לדבריו, פיקפורד גם עבר שינוי משמעותי כשוער. "הוא תמיד היה שוער מצוין בעצירות, אבל הוא שיפר מאוד את משחק הרגל שלו. המסירות הארוכות שלו הפכו לכלי עבור אנגליה, והוא התפתח כשוער וכאדם".

המקום הבטוח בהרכב

מאז מונדיאל 2018, שבו אנגליה הגיעה לחצי הגמר, פיקפורד הוא הבחירה הראשונה של הנבחרת בכל טורניר גדול. גם חילופי המאמנים לא שינו את מעמדו, כאשר תומאס טוכל המשיך לתת לו את האמון למרות סימני השאלה שעלו סביב מינויו.

ג׳ורדן פיקפורד, הבחירה הראשונה בכל טורניר (IMAGO)

רובינסון טוען שהסימן הגדול ביותר למעמדו של פיקפורד הוא העובדה שהוויכוחים סביב עמדת השוער כמעט נעלמו. "תמיד יש ביקורות על שוערים, אבל עם פיקפורד הרעש הזה לא קיים. הוא הפך את העמדה לשלו".

אחרי פתיחה פחות טובה למונדיאל, שכללה ספיגה באשמתו מול ר.ד קונגו, ההופעה מול מקסיקו החזירה את הביטחון. פיקפורד לקח אחריות, יצא לכדורים והראה בגרות בהחלטות שלו, דבר שבעבר ספג עליו ביקורת.

כעת מחכה לו המבחן מול נורבגיה וארלינג הולאנד, אחרי שהסקנדינבים הדיחו את ברזיל בשמינית הגמר. אם אנגליה רוצה להמשיך במסע שלה, היא תצטרך שוב את השוער שהפך בשנים האחרונות לאחד השחקנים היציבים ביותר שלה.