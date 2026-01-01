מסתבכת: נפתחה חקירה כנגד הסכם החסות של ברצלונה

דיווח: ההסכם בין בארסה לר.ד קונגו, גרם לפתיחה בחקירה של פרקליטות ברצלונה. המעורב הוא שר הספורט הקונגולזי שחשוד בשימוש לא תקין בכספי ציבור

פרקליטות ברצלונה פתחה בחקירה בנוגע להסכם החסות שנחתם בין מועדון הכדורגל ברצלונה לבין הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, כך דווח היום בספרד. על פי התלונה שהוגשה לרשויות, קיים חשד ל"שימוש בלתי תקין בכספי ציבור" במסגרת העסקה, כאשר הטענות מופנות בין היתר כלפי שר הספורט של המדינה האפריקאית. המתלוננים מבקשים לבחון את אופן הקצאת הכספים הציבוריים ששימשו למימון ההסכם ואת הליך אישורו.

ההסכם בין ברצלונה לבין הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו נועד לקדם את תדמיתה של המדינה בזירה הבינלאומית באמצעות שיתוף פעולה מסחרי ופרסומי. עם זאת, מאז פרסום פרטי העסקה היא עוררה ביקורת מצד גורמים שונים, שטענו כי יש לבחון את נחיצות השימוש בכספי ציבור לצורך מימון מהלך מסוג זה.

בשלב זה מדובר בפתיחת חקירה ראשונית בלבד, והרשויות בספרד טרם פרסמו ממצאים או קבעו כי בוצעה עבירה כלשהי. גם מצד ברצלונה או הרשויות בקונגו טרם נמסרה תגובה רשמית לדיווחים על החקירה.

ז'ואן לאפורטה (IMAGO)

החקירה צפויה להתמקד בבדיקת נסיבות ההסכם, מקורות המימון שלו והאם התנהלות הגורמים המעורבים עמדה בדרישות החוק. ככל שיצטברו ממצאים חדשים, יוחלט אם להרחיב את ההליכים או לנקוט צעדים נוספים.