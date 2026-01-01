הפתעת המחנה: דניאל וורקו מרשים בבית"ר ירושלים

שחקן הרכש סומן כמצטיין לצד שועה ואינו. נקבע מועד חזרתו של יונה, ובקבוצה מרוצים מקצב ההחלמה שלו ושל יוספי. קרבאלי וגדראני יחמיצו את הפועל ת״א

בית"ר ירושלים סיימה בסוף השבוע (שישי) את מחנה האימונים המפרך שלה בבולגריה לקראת העונה שבפתח. עבור הירושלמים, ה״מאני-טיים״ יגיע כבר בשבת הבאה במסגרת משחק האירופיות של גביע הטוטו, שם יפגשו את הפועל תל אביב.

בבירה מסכמים בסיפוק מחנה אינטנסיבי במיוחד תחת המאמן אלמוג כהן, שהעביר את השחקנים משטר קשוח של שלושה אימונים ביום. מי שתפס את מרב תשומת הלב והוגדר כהפתעה הגדולה של המחנה הוא שחקן הרכש הצעיר, דניאל וורקו, שהציג יכולת גבוהה והפתיע לטובה את הצוות המקצועי. בסביבת המועדון סימנו את וורקו כאחד המצטיינים של המחנה, לצד העוגנים המוכרים ירדן שועה ובוריס אינו.

העומס של אלמוג כהן ויומן הפצועים

בצוות המקצועי מודעים לכך שהקבוצה עדיין צריכה לשפר לא מעט פרמטרים ברמה הטקטית. עם זאת, בבית"ר לקחו בחשבון את העייפות הניכרת שגילו השחקנים במשחקי ההכנה, כתוצאה ישירה מהעומס המכוון שהפעיל עליהם כהן במטרה לבנות כושר גופני חזק להמשך הדרך.

אלמוג כהן, הפעיל עומס מכוון (חגי מיכאלי)

בגזרת הפצועים ישנן חדשות מעודדות. תומר יוספי צפוי לחזור לכשירות מלאה בתוך כשבועיים, בעוד שקצב ההחלמה של עדי יונה מוגדר כנהדר. הקשר, שסובל משבר מאמץ עוד מהעונה החולפת, מראה שיפור משמעותי ועל פי ההערכות יהיה כשיר לשחק בתוך כחודש.

כאב ראש בהגנה לקראת גביע הטוטו

לקראת המפגש מול האדומים בשבת הבאה, לבית"ר יש לא מעט כאבי ראש בחלק האחורי. הקבוצה תאלץ להסתדר ללא בריאן קראבלי, שיחמיץ את ההתמודדות זכר לכרטיס האדום (צהוב שני בדקה ה-35) שספג במחזור הנעילה של העונה שעברה, באופן אירוני, גם אז מול הפועל ת"א.

בריאן קרבאלי, ייעדר מול הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

מי שעוד צפוי להיעדר הוא הבלם לוקה גדראני הפצוע, פגיעה משמעותית בתוכניות של אלמוג כהן למשחק הרשמי הראשון של העונה. בעקבות כך, ומתוך רצון לעבות את השורות, לפי סוכני שחקנים הירושלמים עשויים לצרף בלם נוסף לסגל ומחפשים באופן פעיל אחר שחקן הגנה איכותי שיחזק את הקו האחורי.