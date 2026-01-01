החוק האיטלקי ואריקסן: ההסבר לעיכוב סביב חלאילי

הדרישה לבדיקות נוספות שעיכבו את החתימה באינטר עוררו סימני שאלה, אך יש הסבר: האישור החוקי שנדרש, הסיבה שהתהליך ייקח כמה ימים והמשמעות בפועל

העיכוב בחתימה של ענאן חלאילי באינטר עורר הרבה סימני שאלה, אך חשוב להכיר בכך שההליך באיטליה להחתמת שחקנים פשוט עובד בצורה שונה. מדובר בהליך מחמיר הרבה יותר ממה שנהוג לחשוב. מאחורי הבדיקות הנוספות שנדרשו מהקיצוני הישראלי עומדת מערכת רפואית ייחודית, שהפכה את הכדורגל האיטלקי לאחד המחמירים בעולם בכל הנוגע לאישור כשירות של ספורטאים.

חלאילי הגיע למילאנו במטרה להשלים את המעבר מאוניון סן ז'ילואז, לאחר שאינטר סיכמה על עסקה בסכום של כ-23.5 מיליון אירו. הוא כבר סיכם את תנאיו לחמש שנים, אבל לאחר הבדיקות הראשוניות שערך, המכון לרפואת הספורט של הוועד האולימפי האיטלקי (CONI) ביקש לבצע בדיקות נוספות. עד להשלמתן, אינטר אינה יכולה להשלים את הרישום הרשמי שלו כשחקן הקבוצה. הבדיקות יחלו רק ביום שני בגלל שהמכון לא פועל בסוף השבוע (שבת-ראשון באיטליה).

באיטליה בדיקה רפואית היא לא רק עניין של המועדון

במדינות רבות בדיקות רפואיות לפני חתימה הן בעיקר כלי של הקבוצה כדי לוודא שאין פציעה שעלולה להשפיע על ההשקעה הכלכלית בשחקן. באיטליה המצב שונה. הבדיקה קשורה גם לקבלת אישור רפואי רשמי שנדרש על פי חוק כדי לאפשר לספורטאי להשתתף בפעילות תחרותית.

ענאן חלאילי, צריך לקבל אישור שנדרש על פי חוק (IMAGO)

המערכת האיטלקית מבוססת על תפיסה שלפיה האחריות לבריאות השחקן אינה נמצאת רק אצל המועדון, אלא גם אצל גורמי רפואה בלתי תלויים. לכן, גם אם הצוות הרפואי של אינטר מרוצה מתוצאות הבדיקות, עדיין נדרש אישור במסגרת הפרוטוקולים האיטלקיים. המכון לרפואת ספורט של CONI מבצע בדיקות בתחומים כמו קרדיולוגיה, אק"ג, מבחני מאמץ ובדיקות נוספות בהתאם לצורך.

הגישה הזאת נובעת מהיסטוריה ארוכה שבה איטליה שמה דגש חריג על מניעת אירועים רפואיים במגרשים. החוק האיטלקי מחייב ספורטאים תחרותיים לעבור בדיקות רפואיות ייעודיות כתנאי להשתתפות בפעילות ספורטיבית, והמערכת הורחבה לאורך השנים באמצעות פרוטוקולים מחמירים יותר.

פרשת אריקסן שינתה את השיח

כשמדברים על הרגישות האיטלקית בכל הקשור ללב של ספורטאים, אי אפשר להתעלם מהמקרה של כריסטיאן אריקסן. הקשר הדני התמוטט במהלך יורו 2020 (שהתקיים ב-2021) לאחר אירוע לבבי, עבר טיפול שהציל את חייו ובהמשך חזר לשחק, אך לא באיטליה.

כריסטיאן אריקסן, האירוע הלבבי לא איפשר לו לחזור לשחק באיטליה (רויטרס)

הסיבה הייתה שהרגולציה האיטלקית נחשבת לאחת המחמירות בעולם בנושא כשירות לבבית. לאחר האירוע של אריקסן, הדיון סביב בדיקות רפואיות בספורט רק התחזק, כאשר מומחים איטלקים הדגישו מחדש את החשיבות של בדיקות מקיפות לפני אישור חזרה לפעילות תחרותית.

מה זה אומר לגבי חלאילי?

נכון לעכשיו, אין אינדיקציה רשמית לכך שנמצאה אצל חלאילי בעיה רפואית. עצם הדרישה לבדיקות נוספות אינה אומרת שהעסקה בסכנה, אלא שהגורמים הרפואיים רוצים להשלים את התמונה לפני מתן האישור הסופי.

מבחינת אינטר, מדובר בעיקר בהמתנה. המועדון כבר הגיע להסכמות עם אוניון סן ז'ילואז ועם השחקן, וכעת כל שנותר הוא לקבל את האישור הרפואי. רק לאחר הבדיקות הנוספות שייערכו בימים הקרובים יתברר אם מדובר בעיכוב טכני בלבד או בסוגיה שעשויה להכשיל את העסקה.

ענאן חלאילי, יקווה שמדובר בעיכוב טכני בלבד (IMAGO)

במילים אחרות, הסיפור של חלאילי כרגע הוא פחות על כדורגל ויותר על הדרך שבה איטליה בחרה להגן על הכדורגלנים שלה, גם כשהמחיר הוא להמתין עוד כמה ימים לפני חתימה על ההעברה היקרה בהיסטוריה של כדורגלן ישראלי.