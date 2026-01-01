12 שנים אחרי: שווייץ שוב מול ארגנטינה ומסי

הגול של די מריה במונדיאל 2014 עדיין צורב בזיכרון, אך השווייצרים בטוחים שהפעם אפשר להפתיע את הפרעוש ואלופת העולם בדרך לחצי הגמר בגביע העולם

כשארגנטינה ושווייץ יעלו לכר הדשא מחר (ראשון, 04:00) ברבע גמר המונדיאל, רבים ייזכרו מיד במפגש הבלתי נשכח ביניהן ב-2014. אז, בשמינית הגמר בברזיל, השווייצרים היו במרחק דקות בודדות מלהוביל את המשחק לפנדלים, עד שליאו מסי סיפק רגע של גאונות בדקה ה-118 ובישל לאנחל די מריה את שער הניצחון. 12 שנים חלפו מאז, אבל בשווייץ משוכנעים שהפעם הם לא באו להיות עוד פרק במסע של מסי – אלא לעצור אותו ולהעפיל לחצי הגמר לראשונה בהיסטוריה.

אמדוני: אנחנו מכבדים את מסי, אבל אנחנו באים כדי לנצח”

בניגוד למה שאולי מצופה מנבחרת שפוגשת את אלופת העולם, במחנה השווייצרי משדרים ביטחון. הקשר דניס זקריה הגדיר את מסי כ"שחקן הטוב בעולם", אך הדגיש שההתמקדות אינה רק בו. "אי אפשר לחשוב רק על מסי, כי לארגנטינה יש עוד הרבה שחקנים מצוינים", אמר. החלוץ זקי אמדוני הוסיף כי הצוות המקצועי ניתח את משחקה של ארגנטינה ומצא אזורים שבהם ניתן לפגוע בה. "אנחנו מכבדים את מסי, אבל אנחנו באים כדי לנצח", הבהיר.

הביטחון הזה אינו מקרי. שווייץ הגיעה לרבע הגמר אחרי שהדיחה את קולומביה בדו-קרב פנדלים והמשיכה להציג את סימן ההיכר שלה – משמעת טקטית, ארגון הגנתי וקור רוח גם ברגעי לחץ. עבור הנבחרת של מוראט יאקין, מדובר בהזדמנות היסטורית להגיע לחצי גמר גביע העולם, והתחושה היא שכל הלחץ נמצא דווקא על הכתפיים של ארגנטינה, שמגיעה כפייבוריטית ברורה אחרי הקאמבק הדרמטי מול מצרים בשמינית הגמר.

שחקני נבחרת שווייץ חוגגים עם רובן ורגאס (רויטרס)

גם בארגנטינה לא מקלים ראש ביריבה. הבלם כריסטיאן רומרו הדגיש כי הנבחרת שלו מתמקדת בעיקר בשיפור היכולת שלה ולא בזהות היריבה, בעוד ליסנדרו מרטינס הזהיר מפני זלזול והבהיר כי כל טעות בשלב הזה של הטורניר עלולה לעלות בהדחה. עבור מסי, שנמצא בכושר נהדר וממשיך להוביל את הנבחרת גם בגיל 39, מדובר בעוד צעד בדרך לחלום להוסיף גביע עולם נוסף לקריירה המפוארת שלו.

אם יש לקח אחד שהארגנטינאים לקחו מהמפגש ההוא ב-2014, הוא ששווייץ היא יריבה שלא נשברת בקלות. אז זה הסתיים בשער אחד בדקה ה-118. עכשיו, כשהשווייצרים מגיעים עם ביטחון, אמונה ותוכנית משחק ברורה, הם מאמינים שהסיפור יכול להיכתב אחרת. השאלה הגדולה היא האם מסי ימצא שוב את הרגע שיכריע את ההתמודדות, או שהפעם דווקא שווייץ תהיה זו שתשבור את ההיסטוריה ותספק את אחת ההפתעות הגדולות של הטורניר.