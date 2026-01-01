לא רק הולאנד: כך נבנה דור הזהב של נורבגיה

הנבחרת שמרשימה במונדיאל ותפגוש את אנגליה ב-00:00 לא נולדה במקרה: השקעה בתשתיות, שינוי בגישת האימון ופיתוח ארוך טווח יצרו את דור הכוכבים

נבחרת נורבגיה הפכה לאחת ההפתעות הגדולות של המונדיאל, ולא בזכות ארלינג הולאנד בלבד. החלוץ של מנצ'סטר סיטי כבר כבש שבעה שערים בטורניר, אך סביבו צמח דור איכותי במיוחד, כש-17 מתוך 26 שחקני הסגל משחקים כיום באחת מארבע הליגות הבכירות באירופה.

ההצלחה הזו אינה מקרית. בהתאחדות הנורבגית הסבירו לכלי תקשורת באנגליה כי מדובר בתוצאה של יותר משני עשורים של תכנון והשקעה, שנועדו להפוך מדינה המזוהה בעיקר עם ענפי החורף למעצמת כדורגל. אחרי שהעפילה לרבע גמר המונדיאל והדיחה את חוף השנהב וברזיל, ורגע לפני שתפגוש את אנגליה הלילה (בין שבת לראשון) ב-00:00, נורבגיה כבר נראית כמו מודל לחיקוי.

שני המהלכים ששינו את הכדורגל הנורבגי

לדברי האקון גרוטלנד, מנהל פיתוח השחקנים בהתאחדות שהתראיין ב-BBC, המהפכה נשענה על שני יסודות מרכזיים: השקעה מסיבית במגרשי דשא סינתטי והקמת תוכנית פיתוח הכישרונות הלאומית (NTS) בשנת 2013.

בין 2016 ל-2025 נבנו בנורבגיה יותר מ-500 מגרשי דשא סינתטי ועוד מאות שופצו. במדינה שבה החורף ארוך וקשה, המשמעות הייתה שכדורגל הפך מענף עונתי לענף שניתן לשחק בו לאורך כל השנה. בנוסף, המעבר למשטחים איכותיים יותר תרם להתפתחות שחקנים טכניים כמו הקפטן מרטין אודגור.

מרטין אודגור, המשטחים האיכותיים תרמו להתפתחות שחקנים טכניים (IMAGO)

את המימון לחלק גדול מההשקעה מספקת חברת ההימורים הממשלתית Norsk Tipping, שמעבירה 64% מרווחיה לטובת הספורט. בשנת 2026 בלבד הוקצו בדרך זו יותר משני מיליארד קרונות נורבגיות לשיפור מתקני הספורט במדינה.

הפילוסופיה: לא למהר לבחור כוכבים

אחד העקרונות המרכזיים של תוכנית ה-NTS הוא לא לסמן שחקנים כ"כוכבי העתיד" בגיל צעיר מדי. בנורבגיה מאמינים שאין טעם לקבוע בגיל 12 או 13 מי יהפוך לכדורגלן גדול, ולכן הילדים נשארים במועדונים המקומיים שלהם עד גיל 12 ומקבלים הזדמנות להתפתח בקצב שלהם, בלי לחץ או סינון מוקדם.

הולאנד הוא הדוגמה הטובה ביותר לגישה הזו. הוא אמנם השתלב בתוכנית הלאומית בגיל 14, אך באותם ימים כלל לא נחשב לשחקן הבולט ביותר במחזור שלו. מנגד, היחיד שבהתאחדות היו משוכנעים לגביו מגיל צעיר היה מרטין אודגור, שהרשים בצורה יוצאת דופן כבר בילדותו והיווה השראה לעיצוב פילוסופיית פיתוח השחקנים החדשה.

ארלינג הולאנד ומרטין אודגור (רויטרס)

מעבר ליכולת המקצועית, בנורבגיה שמים דגש על אהבת המשחק, אחריות אישית ועבודת צוות. בהתאחדות מאמינים ששחקן גדול הוא קודם כל כזה שמחויב להתפתחות שלו ושל חבריו, ולכן המסר המרכזי שמלווה את דור הזהב הנוכחי הוא פשוט: אף שחקן אינו גדול מהנבחרת.

התוצאות כבר נראות בשטח. נורבגיה, שבעבר התקשתה להעפיל לטורנירים גדולים, מציגה כיום דור שחקנים מהטובים באירופה ונמצאת ברבע גמר המונדיאל. מבחינת הנורבגים, זו אינה הצלחה חד פעמית של הולאנד, אודגור וחבריהם, אלא ההוכחה שתוכנית ארוכת טווח, השקעה בתשתיות ופיתוח נכון של שחקנים יכולים להפוך מדינה קטנה למעצמת כדורגל.