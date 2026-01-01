טרגדיה: השחקן הצעיר ששותף במונדיאל, הלך לעולמו

הקשר ג'יידן אדמס, שהספיק לייצג את דרום אפריקה בטורניר האחרון, נהרג במה שהוגדר כ"מוות פתאומי". במולדתו נפרדו בכאב: "מרוסקים, אבידה גדולה"

טרגדיה בלתי נתפסת בכדורגל העולמי, קשר נבחרת דרום אפריקה, ג’יידן אדמס, הלך לעולמו היום (שבת) בגיל 25 בלבד במה שהוגדר כ”מוות פתאומי”, שבועות בודדים לאחר שייצג את מדינתו על הבמה הגדולה ביותר במונדיאל 2026. החדשות המרעישות הגיעו בהלם מוחלט, במיוחד לאחר שפחות מיממה לפני פרסום הידיעה, אדמס עוד שיתף ברשתות החברתיות תמונה שלו ושל בת זוגו, עקילה, שעלתה ביום שישי.

חלקו של הקשר במונדיאל 2026

אדמס היה חלק משמעותי מההרפתקה ההיסטורית של ה’בפאנה בפאנה’ בגביע העולם הנוכחי. הקשר המוכשר פתח בהרכב בשני המשחקים הראשונים של הטורניר – מול מקסיקו באצטדיון האצטקה, ומול צ'כיה. הופעתו במשחק השני, שהסתיים ב-1:1, הייתה מרגשת במיוחד, שכן הוא עלה ב-11 הפותחים יום אחד בלבד לאחר שסבתו, מריאנה בת ה-72, הלכה לעולמה בבית חולים בטנריפה.

אדמס הוחלף במחצית אך נתן את הכל, ועזר לנבחרתו להשיג את הנקודה הראשונה בטורניר בדרך להעפלה היסטורית לשלב 32 האחרונות לאחר ניצחון על דרום קוריאה, משחק שבו שולב כמחליף בשלבי הסיום. הוא ישב על הספסל ולא שותף כאשר המארחת קנדה הדיחה את דרום אפריקה ב-28 ביוני, פחות משבועיים לפני מותו המצער.

ג'יידן אדמס, על הדשא במונדיאל 2026 (IMAGO)

דרום אפריקה נפרדת משחקן הנבחרת

האיגוד המקצועי של כדורגלני דרום אפריקה (SAFPU) פרסם הודעה כואבת בעקבות האסון: “האיגוד מרוסק מהמוות בטרם עת של קשר ממלודי סאנדאונס (קבוצתו מליגת העל הדרום אפריקאית) והנבחרת, ג'יידן אדמס. ג’יידן ייצג רק לאחרונה את דרום אפריקה במונדיאל 2026, כשהוא נושא את תקוות האומה בגאווה, אומץ והצטיינות.

“מותו הוא אבדה בלתי ניתנת למדידה למשפחתו, לחבריו לקבוצה, למועדונים, לאחוות הכדורגל ולמדינה כולה. הכדורגל הדרום אפריקאי איבד שחקן מחונן, משרת גאה של המשחק וחיים צעירים שעדיין היה להם כל כך הרבה להציע”. בחשבון ה-X של הארגון נכתב: “המוות שדד מאיתנו באכזריות שחקן כדורגל יוצא דופן, אך הוא לעולם לא ייקח את המורשת שג’יידן אדמס השאיר מאחור”.

בגזרת המועדונים, אדמס עבר רק בקיץ האחרון מקבוצת נעוריו סטלנבוש אל אלופת המדינה ממלודי סאנדאונס שבפרטוריה. בעונה האחרונה הוא רשם 37 הופעות בכל המסגרות במדי קבוצתו, כבש שני שערים ובישל שער אחד. הוא ערך את הופעת הבכורה שלו בנבחרת הלאומית בשנת 2024, רשם במדיה 9 הופעות, ולמרות שלא נכלל בסגל לאליפות אפריקה ב-2025, הוא הצליח לפרוץ לקדמת הבמה ולהיות שותף לרגע השיא של מדינתו בגביע העולם הנוכחי, רגע לפני שהחיים שלו נגדעו בצורה טרגית כל כך.