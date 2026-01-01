גיא ששון ושותפו ההולנדי זכו בטורניר ווימבלדון

בתום משחק חד צדדי, הישראלי ונילס וינק רשמו הישג ענק על הדשא בלונדון כשניצחו, 2:6, 1:6 בגמר של תחרות הטניס היוקרתית לזוגות בכיסאות גלגלים

גיא ששון המשיך לחרוט את שמו בדפי ההיסטוריה של הספורט הישראלי, כשזכה היום (שבת) שנה שנייה ברציפות בטורניר הזוגות של ווימבלדון בטניס בכיסאות גלגלים בקטגוריית הקוואד. ששון ושותפו ההולנדי, נילס וינק, הציגו משחק חד-צדדי בגמר וגברו 2:6, 1:6 על הצמד סם שרודר מהולנד וג’ין וודמן מאוסטרליה, בדרך להנפת תואר הגרנד סלאם היוקרתי על הדשא.

הצמד, שהגיע ללונדון כפייבוריט לזכייה, לא איבד מערכה לאורך הטורניר והמשיך את שיתוף הפעולה המוצלח שלו גם על המשטח היוקרתי בעולם הטניס. עבור ששון מדובר בתואר גראנד סלאם נוסף בזוגות, שמבסס את מעמדו כאחד משחקני הקוואד הטובים בעולם.

הזכייה בווימבלדון מצטרפת לעונה נהדרת של הישראלי, שממשיך להציג יציבות ברמות הגבוהות ביותר ולהתמודד באופן קבוע על התארים הגדולים בסבב. שיתוף הפעולה עם וינק הפך לאחד החזקים בענף, והשניים שוב הוכיחו את עליונותם ברגעי ההכרעה.

גיא ששון (קרן איזיקסון)

למרות שסיים את דרכו בטורניר היחידים לפני שלב הגמר, ששון עוזב את לונדון עם הישג עצום ותואר יוקרתי נוסף. הזכייה בווימבלדון מהווה עוד ציון דרך משמעותי בקריירה שלו, וממשיכה את התקופה המרשימה של הטניסאי הישראלי בזירה הבינלאומית.

ששון: זה מתוק יותר מפעם לפעם, אבל גם קשה יותר

עבור ששון מדובר בזכייה שנייה ברציפות בטורניר הזוגות בווימבלדון ותואר מייג’ור שמיני בסך הכל בקריירה, כאשר הוא זכה בשני תארי גרנד סלאם ביחידים ובעוד שישה בזוגות.

ששון אחרי הזכייה: "זה הופך להיות מתוק יותר ויותר בכל פעם, אבל גם קשה יותר. אנחנו משלימים אחד את השני כשאנחנו משחקים יחד”.

גיא ששון (רויטרס)

ששון בן ה-46 שזכה במדליית הארד בפריז 2024, מדורג 3 בעולם, מתאמן עם דמאין מרטיניק. הוא נפצע קשה בתאונת סקי בשנת 2015, עבר לפני כשלוש שנים מקטגורית האופן (מגבלה קלה יותר) לקטגורית הקוואד (מגבלה קשה) לאחר שחלה הרעה במצבו הגופני.

יו"ר הוועד הפראלימפי משה מוץ מטלון אמר: "הישג אדיר נוסף של הספורטאי גיא ששון, שמצליח למלא אותנו גאווה בכל אחת מההופעות שלו בזירה הבינלאומית. גיא הוא השראה לרבים, עם מגבלה או בלעדיה, ואני מקווה שבעקבותיו יבואו צעירים רבים, בתוכם גם פצועי המלחמה האחרונה".