הטובים בעולם: לקראת הקרב הענק בגמר ווימבלדון

זברב, שמגיש בצורה אדירה על הדשא (מעל 214 קמ"ש סרב ראשון ממוצע), בכושר שיא ועם הרבה פחות לחץ אחרי פאריס, סינר חייב לנצל את ההיעדרות של אלקראס

אחרי שבועיים של הפתעות, הדחות מוקדמות ודרמות בלתי פוסקות, טורניר ווימבלדון יגיע מחר (ראשון) ב-18:00 לרגע השיא שלו עם גמר מסקרן במיוחד: המדורג הראשון בעולם, יאניק סינר, מול המדורג השני, אלכסנדר זברב.

עבור הגרמני מדובר בהזדמנות להמשיך את התקופה הטובה ביותר בקריירה שלו. הגרמני בן ה-29 הגיע ללונדון כשהוא משוחרר לחלוטין מהלחץ שליווה אותו במשך שנים, לאחר שלפני כחודש הניף סוף סוף את תואר הגראנד סלאם הראשון שלו ברולאן גארוס. מאז הזכייה בפאריס נראה שזברב משחק בביטחון, רגוע יותר ברגעי ההכרעה ומאמין שהוא מסוגל להתמודד עם כל יריב.

זברב בשיא הקריירה

הדרך שלו לגמר הייתה מרשימה, כשבשלבים המתקדמים הוא גבר גם על טיילור פריץ ועל הבריטי ארתור פרי, והוכיח שהוא מסוגל להצליח גם על הדשא – משטח שמעולם לא נחשב לחזק ביותר שלו. הגרמני מגיש היטב, כבר ממעט לבצע טעויות כפולות בהגשה ונראה בשיא הקריירה שלו.

אלכסנדר זברב (רויטרס)

מהעבר השני ניצב סינר, שממשיך לבסס את מעמדו כשחקן הטוב בעולם. האיטלקי אמנם הסתבך כבר בסיבוב הראשון ונגרר לחמש מערכות, אך מאז העלה הילוך, לא איבד מערכה נוספת ובחצי הגמר הציג תצוגת טניס מרהיבה מול נובאק ג’וקוביץ’, בדרך לניצחון חלק.

סינר חייב לנצל את ההיעדרות של אלקראס

מבחינת סינר, הגמר הזה מסמל הרבה יותר מעוד הזדמנות לתואר. אחרי שבשנים האחרונות נאלץ להתמודד שוב ושוב עם קרלוס אלקראס ברגעים הגדולים, הפעם הספרדי אינו בתמונה – והאיטלקי יודע שזו הזדמנות מצוינת להמשיך לבסס את השליטה שלו בסבב. זכייה תעניק לו את תואר הגראנד סלאם החמישי בקריירה והשני ברציפות בווימבלדון, הישג שיחזק עוד יותר את מעמדו בפסגת הטניס העולמי.

גם המאזן בין השניים מעניק יתרון ברור לסינר. האיטלקי ניצח בעשרה מתוך 14 המפגשים ביניהם, כולל תשעת האחרונים ברציפות, כך שזברב, שמציג הגשות יוצאות מן הכלל בטורניר עם סרב ראשון ממוצע של מעל 214 קמ”ש, ינסה לשבור רצף שלילי ממושך דווקא על הבמה הגדולה ביותר.

יאניק סינר (רויטרס)

על הנייר סינר מגיע כפייבוריט ברור, בעיקר בזכות העליונות שהפגין בחודשים האחרונים והיכולת הגבוהה שלו על כל משטח. מנגד, זברב כבר הוכיח בפאריס שהסרת הלחץ יכולה להוציא ממנו את הטניס הטוב ביותר שלו, ואם יצליח לשמור על אחוזי הגשה גבוהים ולהכתיב קצב, הוא בהחלט מסוגל להפוך את הגמר, בין שני השחקנים הטובים בעולם כרגע, לפתוח מאוד.