דני אבדיה הרוויח מכך שג'יילן בראון לא הצטרף

למרות שפורטלנד הייתה קרובה לצרפו, הפורוורד לבסוף הגיע לפילדלפיה. בארה״ב טענו כי זה דווקא לטובה והסבירו: בעיית איבודי הכדור בקבוצה הייתה גדלה

פורטלנד הייתה קרובה לצרף את ג'יילן בראון בקיץ האחרון, אך בסופו של דבר כוכב בוסטון מצא את עצמו בפילדלפיה, בעוד הבלייזרס פנו לכיוון אחר וצירפו את ג'ה מוראנט. למרות שבמבט ראשון מדובר בפספוס משמעותי, בארצות הברית סבורים כי דווקא דני אבדיה עשוי להרוויח מכך שהעסקה לא יצאה לפועל.

באתר ״Roundtable״ ניתחו את התרחיש שלא התממש והזכירו כי הבלייזרס אף נחשבו בשלב מסוים למועמדים המובילים להחתים את בראון. לפי הדיווחים, פורטלנד הייתה מוכנה לעמוד בדרישות של בוסטון ולהעביר ארבע בחירות סיבוב ראשון, אך לבסוף הסלטיקס שלחו את בראון לפילדלפיה תמורת פול ג'ורג', שתי בחירות סיבוב ראשון ושתי בחירות סיבוב שני.

הנתון שמדליק נורה אדומה

ב-״Roundtable״ טוענים כי למרות שמדובר בשחקן שקלע כמעט 30 נקודות למשחק בעונה האחרונה וזכה בעבר בתואר ה-MVP של סדרת הגמר בעברו, החיבור בינו לבין אבדיה היה עלול ליצור בעיה משמעותית בהתקפה של פורטלנד, כשמדובר באיבודי כדור.

ג'יילן בראון, איבד יותר כדורים מכל שחקן אחר בעונה האחרונה (רויטרס)

בראון סיים את עונת 2025/26 כמוביל ה-NBA באיבודים עם 259, בעוד אבדיה דורג מעט אחריו במקום השלישי עם 253 (לוקה דונצ'יץ' היה שני עם 255). המשמעות היא שהשניים היו מסיימים יחד עם 512 איבודי כדור בעונה – יותר משישה בממוצע למשחק רק מצד צמד הכוכבים.

הנתון הזה בולט במיוחד משום שפורטלנד הייתה ממילא הקבוצה שאיבדה הכי הרבה כדורים בליגה, עם 17.3 איבודים בממוצע למשחק – 1.5 יותר מהקבוצה שבמקום השני.

למה אבדיה נמצא במצב שונה מבראון?

למרות נתון האיבודים הגבוה, ב-״Roundtable״ מדגישים כי יש הבדל מהותי בין השניים. אבדיה בן ה-25 הפך בעונה האחרונה לאולסטאר ועבר לראשונה לשמש כמוביל כדור מרכזי, תפקיד שכמעט לא מילא בתקופתו בוושינגטון. לכן, לפי הניתוח, יש מקום להאמין שככל שיצבור ניסיון, כמות האיבודים תרד.

דני אבדיה, ככך שיצבור ניסיון, כמות האיבודים תרד (רויטרס)

לעומת זאת, אצל בראון מדובר בבעיה שמלווה אותו במשך שנים. ב-״Roundtable״ מציינים כי בעונה האחרונה, לאחר הפציעה של ג'ייסון טייטום והעלייה בנטל ההתקפי שלו, גם מספר איבודי הכדור של בראון זינק.

לכן, ייתכן שהנתונים הללו יכולים לעזור להסתכל על הסיטואציה מזווית אחרת, ולראות מדוע השילוב של בראון עם אבדיה לא בהכרח היה מצליח.