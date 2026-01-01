סגור עקרונית: יורגן קלופ בדרך לנבחרת גרמניה

זה היה באוויר, ובקרוב גם יהיה רשמי: אקס ליברפול בדרך חזרה אל הקווים לאחר שסגר את תנאיו מול ראשי ההתאחדות הגרמנית. הוא יחתום על חוזה עד 2030

על פי דיווח של העיתונאי פלוריאן פלטנברג, יורגן קלופ וההתאחדות הגרמנית לכדורגל הגיעו להסכם עקרוני, והמאמן נמצא כעת במרחק של צעד אחד בלבד מחתימה בנבחרת גרמניה.

לפי הדיווח, פריצת הדרך הושגה לאחר סבב שיחות שנערך אתמול (שישי) בניו יורק, כאשר הצדדים סיכמו עקרונית על חוזה שיימשך עד לסיום מונדיאל 2030. בשלב זה נותרו רק מספר פרטים אחרונים לסגירה לפני חתימה רשמית.

עוד נכתב כי קלופ צפוי להשלים את פרידתו מרד בול מול המנכ"ל אוליבר מינצלף בניו יורק, כאשר המהלך אמור להיסגר באופן סופי לכל המאוחר בתחילת השבוע הבא.

על פי פלטנברג, בהתאחדות הגרמנית כבר מתכננים להכריז על ההסכם עם קלופ עוד היום, מה שעשוי להפוך את מינויו לרשמי בתוך זמן קצר. אם לא יחול שינוי של הרגע האחרון, מאמן ליברפול ובורוסיה דורטמונד לשעבר יוביל את נבחרת גרמניה עד למונדיאל 2030.

המאמן, שחגג לא מזמן יום הולדת 59, עתיד לבנות מחדש את הנבחרת הלאומית, עם פרישתו בפעם השנייה של השוער האגדי מנואל נוייר. בנוסף, בגרמניה כבר דווח כי שחקנים ותיקים צפויים להגיע לסיום דרכם בנבחרת כשמדובר באוליבר באומן, לירוי סאנה, אנטוניו רודיגר, לאון גורצקה ופסקל גרוס. מי שיסייע לו על כר הדשא הוא יוזואה קימיך שימשיך להוביל כקפטן.