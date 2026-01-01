בארסה הגישה הצעה, ברוז' השלימה עם עזיבת ביסיוו

דיווח: כחלק מהשינויים הרבים בהתקפה הקיץ, הקטלונים בדרך להחתים גם את הקיצוני בן ה-18. הקטלונים הציעו 10 מיליון אירו, הבלגים רוצים גם אחוזים

ברצלונה ממשיכה לסמן את כוכבי העתיד של הכדורגל העולמי, והשם החם ביותר בפנקס של הבלאוגרנה הוא הקיצוני הבלגי הצעיר ג'סי ביסיוו (18) מקלאב ברוז'.

אחרי תקופה ארוכה של מעקב, סגנית אלופת ספרד העבירה הילוך במטרה להנחית את הכישרון הגדול בחלון ההעברות הנוכחי. כלי התקשורת בבלגיה ובספרד מאשרים כי המשא ומתן בין המועדונים כבר בעיצומו, כאשר הקטלונים רואים בבלגי הזדמנות שוק שאסור לפספס.

על פי הדיווחים, ברצלונה כבר הגישה הצעה רשמית ראשונה בגובה 10 מיליון אירו עבור ביסיוו, אך קלאב ברוז' בחרה לדחות אותה בשלב זה. יחד עם זאת, בבלגיה מבהירים כי ברוז' כבר השלימה עם עזיבתו של השחקן, שמסיים את חוזהו ב-2027 ומסרב בתוקף לחתום על הארכה.

ג'סי ביסיוו (IMAGO)

במועדון הבלגי מבינים כי אם לא ימכרו אותו הקיץ הם מסתכנים באובדנו בחינם, ולכן הם דורשים כעת להכניס סעיף של אחוזים ממכירה עתידית כדי להבטיח הכנסה נוספת.

מודל בארדג'י והתוכנית של האנזי פליק

בבארסה רואים ברכש של ביסיוו עניין בעל עדיפות עליונה, ומדובר בהחתמה בסגנון של רוני ברדג'י השבדי, שהגיע בגיל 19 עם רזומה מרשים בליגת האלופות.

התוכנית המקצועית של הקטלונים עבור הקיצוני הבלגי ברורה: הוא יירשם רשמית בקבוצת המילואים, ברצלונה אתלטיק, כדי לצבור דקות משחק משמעותיות באופן קבוע. במקביל, הוא צפוי להתאמן ולהיות באופן תדיר גם עם הקבוצה הראשונה, כדי לאפשר למאמן האנזי פליק לבחון מקרוב את הפוטנציאל העצום שלו.

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כידוע, היו ויהיו שינויים רבים בברצלונה בקיץ הזה, במיוחד בהתקפה: רוברט לבנדובסקי כבר עזב, פראן טורס בדרך לפ.ס.ז’ וכך בארסה כנראה תגיע לפתיחת העונה הבאה בלי שני החלוצים שלה מהעונה שעברה. מנגד, אנתוני גורדון כבר חתם, קארים אדיימי בדרך, הבלאוגרנה רוצים גם את חוליאן אלברס וזה בנוסף ללאמין ימאל וראפיניה.