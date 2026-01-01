2 גביעים והצבעה מפוקפקת: מאחורי ה-MVP במונדיאל

הסודות של בחירת השחקן המצטיין בגביע העולם: פיפ"א מכינה שתי גרסאות, אחת עם ספונסר של משקה אלכוהול ואחת ללא. וגם: המקרה החריג של קיליאן אמבפה

בסיום כל משחק במונדיאל, השחקן שנבחר למצטיין המשחק יורד מהמגרש, מקבל גביע מיוחד ומצטלם מול קיר כחול. אלא שמאחורי הטקס הקבוע מסתתר פרט שרבים כלל לא שמים לב אליו: למעשה קיימות שתי גרסאות שונות של פרס מצטיין המשחק, והבחירה ביניהן תלויה בזהות הזוכה.

פיפ"א מכינה מראש שני גביעים ושני קירות צילום בכל אצטדיון. האחד כולל את לוגו Michelob ULTRA, נותנת החסות של הפרס, בעוד השני נקי מכל פרסום ומציג רק את הכיתוב "Superior Player of the Match". לדברי פיפ"א, "מתוך כבוד לשיקולים דתיים, קיימת גרסה ללא מיתוג של הגביע ושל עמדת הצילום, הזמינה לבקשת השחקן שנבחר. אותם אלמנטים ללא פרסום משמשים גם כאשר השחקן הוא קטין".

במקרים של שיקולים דתיים, השחקן עצמו רשאי לבקש שלא להצטלם עם מותג של משקה אלכוהולי. לעומת זאת, כאשר מדובר בשחקן קטין אין כלל אפשרות בחירה, פיפ"א משתמשת אוטומטית בגרסה הניטרלית. בארצות הברית, המארחת את הטורניר, גיל צריכת האלכוהול החוקי הוא 21 ולא 18, ולכן שחקנים צעירים כמו לאמין ימאל מקבלים באופן אוטומטי את הגביע והעמדה ללא מיתוג.

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אמבפה החריג, וההצבעה שמעוררת מחלוקת

המקרה של קיליאן אמבפה שונה לחלוטין. קפטן נבחרת צרפת אינו קטין וגם לא ביקש את הגרסה הניטרלית מטעמים דתיים. ההחלטה שלו נובעת ממדיניות אישית שהוא מקפיד עליה במשך שנים, שלפיה הוא אינו מוכן שתמונתו תשמש לקידום משקאות אלכוהוליים, חברות הימורים או מוצרי מזון מסוימים. המדיניות הזו אינה חדשה: כבר ב-2022 סירב אמבפה להשתתף בפעילויות פרסום מסוימות של נבחרת צרפת, מה שהוביל את ההתאחדות הצרפתית להודיע כי תבחן מחדש את הסכם זכויות התדמית של שחקני הנבחרת.

אמבפה הסביר בזמנו כי לא מדובר במאבק אישי, אלא ב"מהלך קולקטיבי" שנועד לשפר את ההגנה על זכויותיהם של כלל שחקני הנבחרת. המחלוקת אף הובילה לעימות מתוקשר עם KFC, אחת מנותנות החסות של נבחרת צרפת, לאחר שמנהל בחברה העלה בפומבי אפשרות לנקוט נגדו צעדים משפטיים בשל סירובו להשתתף באירועי קידום מכירות. בהמשך החברה הסתייגה מהאמירה.

גם אופן בחירת מצטיין המשחק ממשיך לעורר ויכוחים. הזוכה נקבע באמצעות הצבעת אוהדים באתר הרשמי של פיפ"א, מבלי שהמצביעים צריכים להסביר את בחירתם או להוכיח כי צפו במשחק במלואו. כתוצאה מכך, כוכבי העל נהנים מיתרון משמעותי על פני שחקנים פחות מוכרים, גם אם השפעתם על המשחק הייתה קטנה יותר. ג'וד בלינגהאם אף הודה לאחר ה-0:0 מול גאנה: "למען האמת, לא הגיע לי לזכות. כנראה שאחד משחקני ההגנה היה צריך לקבל את הפרס, כי הם הגנו בצורה נהדרת".

ג'וד בלינגהאם חוגג (רויטרס)

הדיון התחדש גם בניצחון 0:3 של ספרד על אוסטריה, אז מיקל אויארסבאל כבש צמד, אך הפרס הוענק ללאמין ימאל. הבעת פניו של ימאל בזמן שקיבל את הגביע רמזה שגם הוא הופתע מהבחירה. מקרים דומים התרחשו גם עם כריסטיאנו רונאלדו מול קרואטיה ועם ליאו מסי לאחר הניצחון על ירדן, אף ששיחק רק את 30 הדקות האחרונות. גם מול בלגיה זכה ימאל בפרס למרות שלא הציג את משחקו הטוב ביותר.

עם זאת, ההצבעה אינה אוטומטית לחלוטין. בפיפ"א קיים גורם רשמי שבודק את תוצאות ההצבעה לפני ההכרזה הסופית, במטרה למנוע מצבים אבסורדיים או ניסיונות להשפיע על התוצאות באמצעות קמפיינים מאורגנים. לדוגמה, אם שחקן ששיחק חמש דקות בלבד וכמעט לא נגע בכדור יסיים ראשון בהצבעה, התוצאה לא תאושר.

המנגנון אמנם מונע בדיחות ומניפולציות בולטות, אך אינו פותר את הוויכוחים הסובייקטיביים סביב השאלה מי באמת היה השחקן המצטיין. בפועל, ההצבעות ממשיכות להעדיף בדרך כלל את השמות הגדולים ביותר, כמו מסי, אמבפה, לאמין ימאל וארלינג הולאנד, ולא פעם גם בצדק.