חיפה צפויה להכניס 49 מיליון ש"ח מ-4 שחקני בית

המהפכה שהחלה לפני מספר שנים מניבה פירות כלכליים עצומים: ממכירת הענק של חלאילי ועד האקזיט של עיסאת לבריסטול. מחלקת הנוער הפכה למכונת מזומנים

במכבי חיפה יכולים להביט בסיפוק רב על העבודה ארוכת השנים במחלקת הנוער. ארבע עסקאות שונות, חלקן כבר הושלמו וחלקן נמצאות על סף סגירה, צפויות להכניס לקופת המועדון סכום עתק של קרוב ל-49 מיליון שקלים. כל זאת, בזכות שחקנים שצמחו והתחנכו במתחם האימונים בכפר גלים. המהפכה הגדולה, כך מעידים בכרמל, החלה לפני מספר שנים והיום היא נושאת פירות מרשימים במיוחד.

מחלאילי ועד עיסאת: האקזיטים הגדולים של הקיץ

הסכום המשמעותי ביותר מגיע כצפוי ממכירתו של ענאן חלאילי. מדובר בעסקה שמניבה למועדון כ-33 מיליון שקלים, הכוללת את מכירתו המקורית לאוניון סן ז'ילואז הבלגית בקיץ שעבר, וכעת את המעבר הנוצץ שלו לאינטר. לצד חלאילי, יש לכלול גם את מעברו בקיץ הקודם של עילאי פיינגולד לניו אינגלנד מ-MLS שהכניס כ-8 מיליון שקלים לקופת הירוקים.

אל הסכומים הללו מצטרפים מיליון שקלים ממכירתו של באסם זערורה, וכ-7 מיליון שקלים נוספים ממעברו הטרי של ליסב עיסאת לבריסטול סיטי האנגלית. בשורה התחתונה, מכבי חיפה צפויה ליהנות מהכנסה כוללת של כ-49 מיליון שקלים מארבעה בוגרי מחלקת הנוער בלבד.

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העתיד כבר כאן, ההשקעה בנוער משתלמת

בכרמל רואים במספרים הללו הוכחה ניצחת לכך שההשקעה רבת השנים בפיתוח שחקנים צעירים משתלמת הן מבחינה מקצועית והן מבחינה כלכלית. מעבר לתרומתם המיידית לקבוצה הבוגרת, שחקני הבית הופכים לנכס אסטרטגי ומשמעותי בשוק ההעברות. הכספים הרבים שייכנסו לחשבון הבנק של המועדון צפויים לסייע בבניית הסגל וחיזוקו לקראת האתגרים המקצועיים שבפתח.

יתרה מכך, נראה שהרשימה הזו עשויה להמשיך ולהניב סכומי כסף גבוהים גם בעתיד. במועדון מסמנים כבר את הדור הבא של שחקני הבית, ביניהם ירין לוי, נעם שטייפמן, נבות רטנר ואדם גרימברג. בקצב הזה, השחקנים הללו יכולים להמשיך ולהתפתח במועדון, ובסופו של דבר להימכר גם הם בסכומים נאים מעבר לים.