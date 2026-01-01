ביקורת בהפועל חיפה: היה עדיף מיכה מאשר כלום

הקבוצה צירפה צעירים מהלאומית ושמות לא נוצצים מליגת העל, ובמועדון אמרו: "מיכה היה יכול להתאים כמו כפפה ליד. חייבים עוד רכש, בעיקר בחלק הקדמי"

הפועל חיפה תצא בראשית השבוע למחנה אימונים בבולגריה כאשר היא חסרה במספר עמדות מפתח. בין התפקידים הכי חשובים שהקבוצה לא הצליחה להביא עד כה הוא תפקיד קשר ה-10 שכל כך נחוץ למערך של חיים סילבס.

אחד השמות שהיו פנויים בשוק הישראלי עד השבוע שעבר הוא דור מיכה שהחליט לחתום במ.ס אשדוד. אתמול (שישי) במשחק האימון המאופס מול עירוני ק"ש, מי ששיחק כקשר 10 היה סאלי פחימה הצעיר שהגיע מהפועל עכו מהלאומית.

“דור מיכה יכול היה להתאים לנו כמו כפפה ליד לקישור, במיוחד כאשר קשה למצוא שחקנים ישראלים בתפקיד שלו ועכשיו צריכים לחפש זר שלך תדע עד אשר יתאקלם”, אמרו בהפועל חיפה, “נהיה חייבים עוד כמה חיזוקים, בעיקר בחלק הקדמי. היה עדיף דור מיכה אחד ביד מאשר כלום".

הרכש של הפועל חיפה

עד כה הפועל חיפה צירפה שחקנים שחלקם צעירים מהליגה הלאומית וחלק אחר פחות נוצץ מליגת העל. בין השמות: אריאל מנדי, נועם כהן, ווהיב חביבאללה, טל נעים, סאלי פחימה, איתי זפרני והרכש החדש, שייק קייטה בן ה-20.