"חלאילי יידרש לעבור בדיקות נוספות לפני החתימה"

המעבר מתעכב: באיטליה דווח שלאחר הבדיקות הראשוניות, המכון לרפואת הספורט של הוועד האולימפי במדינה ביקש לבצע בדיקות נוספות, שיתרחשו בשני ושלישי

המעבר של ענאן חלאילי לאינטר מתעכב. על פי דיווחים באיטליה, לאחר שהקיצוני הישראלי עבר את הבדיקות הרפואיות הראשוניות במילאנו, המכון לרפואת הספורט של הוועד האולימפי האיטלקי (CONI) ביקש לבצע בדיקות נוספות, ולכן בשלב זה לא ניתן להשלים את רישומו בקבוצה.

על פי הדיווח ב"גאזטה דלו ספורט", הבדיקות הנוספות ייערכו בימים שני ושלישי, ורק לאחר השלמתן ניתן יהיה לקבל החלטה סופית בנוגע להשלמת העסקה. באינטר קיוו להציג את חלאילי באופן מיידי, אך עד כה לא יצאה כל הודעה רשמית בנושא.

ההכרעה צפויה לאחר הבדיקות

האיטלקים מציינים כי אינטר תעקוב מקרוב אחר הבדיקות שנדרשו על ידי ה-CONI, ורק לאחר קבלת כלל התוצאות יהיה ניתן לקבוע האם מדובר בעיכוב זמני בלבד או שקיימת בעיה שתשפיע על השלמת העסקה.

חלאילי יוצא מהבדיקות הרפואיות באינטר

כזכור, אינטר החליטה להשקיע כ-25 מיליון אירו, בנוסף לבונוסים, כדי לצרף את חלאילי מאוניון סן ז'ילואז לאחר משא ומתן ממושך בין המועדונים. הישראלי כבר סיכם על חוזה לחמש שנים, במסגרתו צפוי להשתכר כ-2.2 מיליון אירו נטו לעונה.

בשלב זה, כל הצדדים ממתינים לתוצאות הבדיקות הנוספות, כאשר לפי ההערכות כבר ביום שלישי תתברר התמונה המלאה ויוחלט האם ניתן יהיה להשלים את אחת העסקאות המשמעותיות של אינטר בחלון ההעברות הנוכחי.