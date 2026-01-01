חי מהגמר: מוחובה - נוסקובה 6:2, 5:7, 2:0

מי תזכה לראשונה בווימבלדון? הטניסאית בת ה-21 ניצחה במערכה הראשונה בצורה חד צדדית. מוחובה חזרה מפיגור שבירה, ביצעה מהפך מטורף וזכתה בסט השני

שתיים מהטניסאיות הלוהטות בסבב, קרולינה מוחובה ולינדה נוסקובה, נפגשות בשעה זו לדו-קרב דרמטי ומסקרן על הדשא המרכזי בלונדון. שתי הטניסאיות הצ’כיות מחפשות ניצחון בגמר ווימבלדון וזכייה היסטורית בגראנד סלאם ראשון בקריירה.

מוחובה הרשימה בטורניר ובדרך לגמר היא הדיחה את אלופת 2024, ברבורה קרייצ'יקובה, גברה על נעמי אוסקה ושרדה דרמת ענק בחצי הגמר מול קוקו גוף. כעת, הטניסאית הצ'כית המנוסה נמצאת ברצף אדיר של עשרה ניצחונות על משטח הדשא, לאחר שזכתה לאחרונה גם בטורניר באד הומבורג.

מהעבר השני, נוסקובה הבטיחה את מקומה בגמר הכל צ'כי לאחר שהביסה את מרתה קוסטיוק 4:6 ו-4:6 תוך שעה ו-19 דקות בלבד. בגיל 21 בלבד, נוסקובה הפכה לפיינליסטית הצעירה ביותר בווימבלדון מאז ג’ני בושאר ב-2014, והיא מגיעה במומנטום שיא לאחר שזכתה לאחרונה בטורניר ברלין על דשא.

מוחובה מובילה 0:1 במפגשים הישירים בין השתיים ומחזיקה ברצף מדהים של 11 ניצחונות מול טניסאיות צ'כיות בסבב מאז שנת 2021. מנגד, נוסקובה היא השחקנית שניצחה הכי הרבה משחקים על דשא בסבב ה-WTA מאז תחילת 2025, עם 19 ניצחונות בסך הכל.

מערכה ראשונה: 2:6 לנוסקובה

נוסקובה פתחה את ההתמודדות עם משחקון הגשה חלק, כולל נקודה יפה בדרופ שוט. לאחר מכן, גם מוחובה שמרה על הגשותיה ללא קושי. הצ’כית בת ה-21 ניצחה על האפס את משחקון ההגשה השני שלה. בהמשך לפתיחה הנהדרת שלה, נוסקובה הצליחה לשבור את ההגשות של מוחובה. את משחקון ההגשה הבא שלה, מוחובה הצליחה לנצח בצורה משכנעת עם נקודות יפות כולל דרופ שוט נהדר בנקודה האחרונה והיא צימקה ל-4:2. מנגד, נוסקובה המשיכה בשלה, הרשימה בקור הרוח שלה, שמרה על ההגשות והתקרבה לניצחון במערכה. נוסקובה השיגה שבירה נוספת וניצחה את המערכה הראשונה התמודדות.

קרולינה מוחובה בפעולה (רויטרס)

לינדה נוסקובה שמחה (רויטרס)

מערכה שנייה: 5:7 לקרולינה מוחובה

לינדה נוסקובה המשיכה להיראות טוב והיא פתחה את המערכה השנייה את משחקון ההגשה הראשון שלה על האפס. מהצד השני, מוחובה הצליחה לשמור על הגשותיה אחרי שנקלעה לפיגור 30:0. נוסקובה הצליחה להציל שלוש הזדמנויות שבירה ועלתה ליתרון 1:2 במערכה. דברים הולכים להשתנות? מוחובה ניצחה את משחקון ההגשה שלה על האפס והיא נראית משוחררת יותר בתום המשחקון הרביעי במערכה. את המשחקון החמישי נוסקובה ניצחה והיא עשתה זאת עם אחד הראלים היפים בהתמודדות. נוסקובה שיחקה עם הרבה ביטחון, הצליחה לשבור את הגשותיה של מוחובה גם בסט השני והיא התקרבה לעבר הזכייה בתואר.

במשחקון ההגשה של מוחובה, היא ניצלה לאחר שיריבתה כבר הגיעה לשלוש אפשרויות לנצח בטורניר, אך לא הצליחה לשבור. לאחר מכן הדרמה הגדולה הגיעה, כשבתום המשחקון הארוך בהתמודדות, מוחובה הצליחה להישאר במשחק עם שבירה קריטית על הגשותיה של נוסקובה. נוסקובה המשיכה לפספס הזדמנויות ניצחון בטורניר ומוחובה ניצלה זאת על מנת להשוות את המערכה ל-5:5. הדרמה רק המשיכה, מוחובה הצליחה לשבור את הגשותיה של נוסקובה ועלתה לראשונה ליתרון בסט.

לינדה נוסקובה חובטת (רויטרס)

קרולינה מוחובה בפעולה (רויטרס)

מערכה שלישית:

במשחקון שפתח את המערכה השלישית, נוסקובה הצילה אפשרויות שבירה מצד מוחובה ועלתה ליתרון 0:1.