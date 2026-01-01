מכבי ת"א ניצחה 0:2 את הפועל ר"ג במשחק הכנה

דור פרץ ואלעד מדמון הבקיעו והעניקו לצהובים של קני מילר ניצחון במשחק אימון שנערך בקריית שלום. דקות ראשונות לדן גלזר שנכנס כמחליף בדקה ה-70

מכבי תל אביב ערכה הבוקר (שבת) משחק הכנה נוסף במסגרת ההכנות לעונת 2026/27, ובו ניצחה 0:2 את הפועל רמת גן במתחם האימונים בקריית שלום.

לאחר מחצית ראשונה מאופסת, הצליחו הצהובים לפרוץ את הסכר בדקה ה-59. רוי רביבו הגביה כדור קרן מדויק שמצא את דור פרץ, והקשר נגח בעוצמה לחיבורים הרחוקים כדי לקבוע 0:1.

עמוק בתוך תוספת הזמן, בדקה ה-90, אלעד מדמון חתם את התוצאה לאחר שקיבל כדור עומק משחר רוזן, חדר לרחבה והכניע את השוער תומר הרן בבעיטה שטוחה לפינה הרחוקה.

אלעד מדמון ודור פרץ (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

גלזר שותף בדקה ה-70

הרכב מכבי ת”א: אופק מליקה, שגיב יחזקאל (נועם בן הרוש 46), עלי קמארה (טייריס אסנטה 70), רז שלמה (איתי בן חמו 80), רוי רביבו (שחר רוזן 80), איסוף סיסוקו (דן גלזר 70), עידו שחר (איתמר נוי 70), דור פרץ, אוראל באייה (אורי עזו 70), אושר דוידה (עילאי בן סימון 46), סייד אבו פרחי (אלעד מדמון 80).

דן גלזר (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

סוקלר בדרך למכבי ת”א

החלוץ הסלובני אסטר סוקלר כבר סיכם את תנאיו במכבי ת"א במהלך שבוע שעבר, ומחכה לאור ירוק שמחזיקת הגביע הגיעה לסיכום עם קבוצתו, רדניצ'קי קראגויבאץ הסרבית. בתחילה נרשמו פערים בין הצדדים לגבי גובה דמי ההעברה, אך נראה שכעת נרשמה התקרבות לקראת סגירה.

סוקלר (1.83 מ’), שכבש 16 שערים בכל המסגרות בעונה החולפת, מתמחה בתנועה לעומק מאחורי הבלמים. החלוץ שזומן לאחרונה לנבחרת סלובניה, אינו משחק באגפים, אלא נחשב ל-9 קלאסי שמתבסס על יצירת המצבים של חבריו לקבוצה.

אסטר סוקלר (IMAGO)

מהצד השני של המתרס, האורדונים, שנמצאים בעיצומן של ההכנות לעונה הקרובה בליגת העל, המשיכו להריץ את שחקני הסגל הקיים, כאשר במועדון יודעים כי בתקופה הקרובה צפויים להצטרף בעיקר שחקנים זרים נוספים שיחזקו את הקבוצה לקראת פתיחת העונה.

במשחק שותפו מספר משחקני הרכש החדשים, בהם הבלם הפורטוגלי ז'וטה גונסאלבש, המגן גטאצ'ו יבלו ועידו עולי, שרשם הופעה ראשונה מול קבוצת האם שלו, מכבי תל אביב.

ברמת גן ממשיכים להתייחס למשחקים כאל חלק מתהליך ההכנה, כשהצוות המקצועי מנצל את ההזדמנות כדי לבחון הרכבים ושחקנים לקראת העונה הקרובה. "זה לא קרוב להיות ההרכב שיפתח את הליגה, יש לנו עוד הרבה עבודה והרבה שחקנים לצרף כדי ליצור פה קבוצה טובה", אמרו ברמת גן.

מחרתיים (שני) תמריא הקבוצה למחנה אימונים בן תשעה ימים באוסטריה, שם תקיים מספר משחקי הכנה נוספים ותמשיך לגבש את הסגל לקראת החזרה לליגת העל.