רומרו על הצהרת קורטואה: אנחנו לא מקשיבים לו

בלם נבחרת ארגנטינה על שוער בלגיה שטען שהזוכה תהיה צרפת או ספרד: "מרוכזים במשחק שלפנינו". וגם: ההחלטה שלו שהובילה לכיבוש השער החשוב מול מצרים

בלם נבחרת ארגנטינה, כריסטיאן רומרו, התייחס במסיבת העיתונאים לקראת רבע גמר המונדיאל מול שווייץ לדבריו של טיבו קורטואה, שטען כי אלופת העולם תצא מחצי הגמר בין ספרד לצרפת. הבלם הבהיר כי הדברים כלל אינם מעסיקים את נבחרתו, ובמקביל מתח ביקורת על היכולת ההגנתית של ארגנטינה במשחקי הנוקאאוט האחרונים.

רומרו נשאל על דבריו של שוער בלגיה, שנאמרו לאחר ההדחה מול ספרד, והשיב: "אנחנו מרוכזים במשחק. יהיה משחק קשה מאוד ואנחנו לא מקשיבים למה ששחקן חושב. לכל אחד יש את הדעה שלו ואת הדרך שלו לחשוב, אבל אנחנו מרוכזים רק במשחק שלפנינו".

בהמשך נשאל על השער שכבש מול מצרים בשמינית הגמר, שער שהחל את הקאמבק הגדול של ארגנטינה. הבלם סיפק תשובה משעשעת: "לעלות להתקפה כמו חלוץ היה דחף של הרגע. אלה הדברים שאתה עושה כשאתה בפיגור 2:0. זו לא הייתה החלטה של הצוות המקצועי. אם סקאלוני היה רואה אותי עושה את זה, הוא היה הורג אותי". למרות זאת, הדגיש: "תמיד כיף לכבוש, אבל התפקיד שלנו הוא לשמור על שער נקי. אני שמח אם אני עוזר גם בהתקפה, אבל העבודה שלנו היא להגן".

המכה ה-11: ארגנטינה עם 2:3 ענק על מצרים

גם רומרו וגם ליסנדרו מרטינס הודו: "אנחנו חייבים להשתפר"

לצד המחמאות לעצמו, רומרו גם מתח ביקורת על משחק ההגנה של ארגנטינה, שספגה ארבעה שערים בשני משחקי הנוקאאוט – שניים מול כף ורדה ושניים מול מצרים. "אנחנו במצב טוב, אבל צריכים להשתפר, כי ספגנו ארבעה שערים בשני המשחקים האחרונים וזה מפריע לנו. אנחנו תמיד זמינים עבור הקבוצה ועושים כל מה שהמאמן מחליט. כולנו מרגישים טוב".

לקראת המפגש מול שווייץ הוסיף: "כל המשחקים היו קשים עבורנו, וגם מחר יהיה מסובך. שווייץ לא עשתה חיים קלים לקולומביה ואפילו שלטה בה. מצפה לנו משחק טוב, יש להם שחקנים חשובים".

גם שותפו למרכז ההגנה, ליסנדרו מרטינס, התייחס לרבע הגמר והבהיר כי לארגנטינה אין סיבה לחשוש מהיריבה. "אין אף יריבה שמדאיגה אותנו. אנחנו מרוכזים בשווייץ ובעצמנו. אנחנו מנסים להשתפר, התחלנו את הטורניר לאט ואנחנו כל הזמן מתקדמים. אני חושב שאנחנו מאוד ממוקדים במשחק הבא".

ליסנדרו מרטינס (רויטרס)

מרטינס הצטרף לדבריו של רומרו בנוגע לספיגות האחרונות ואמר: "אנחנו לא אוהבים לספוג שערים. אנחנו צריכים להיות מרוכזים יותר. אם נהיה מרוכזים יותר, אלו שערים שאפשר למנוע. עדיף שזה קרה עכשיו ושנהיה מוכנים להילחם בהמשך". לסיום הוסיף: "אנחנו נבחרת שמייצגת את הארגנטינאים בצורה הטובה ביותר, ואני חושב שיש לנו זהות מאוד חזקה. אנחנו חיים את זה בגאווה גדולה".