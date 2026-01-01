מחצית: רומניה - ישראל 43:37

יורובאסקט עד גיל 20, מחזור 1: בלגה פתח טוב עבור נבחרת העתודה, סהר וקלר הובילו ריצת 0:9 אדירה. מנגד, הרומנים מנצלים את היתרון הפיזי שלהם בצבע

נבחרת העתודה של ישראל פותחת בשעה זו את משחקיה באליפות אירופה דרג א' עד גיל 20 במפגש מול נבחרת רומניה, במטרה להתחיל את הקמפיין עם ניצחון שיהווה נקודת זינוק להמשך בבית שכולל גם את סלובניה וצ’כיה.

הצוות המקצועי המשיך עם 12 השחקנים שיצאו למחנה האימון: ירון גולדמן, יונתן קלר, אורן סהר, מירון כץ, רני בלגה, אביב הנקין, מתן שטרייט, אריאל סלע, אלון דניאלי, תמיר גולד, גבי ארטמנקו וג'ול כארם.

המשחק הקודם בין הנבחרות נערך לפני כמעט שנה, ב-16.7.2025, ובו ישראל עד גיל 20 דרסה 68:119 את רומניה. מאז כמובן הספיקו להשתנות חלק מהסגלים, אך זו בהחלט נקודה לאופטימיות.

רבע ראשון: 21:24 לנבחרת ישראל

חמישייה נבחרת ישראל: רני בלגה, אלון דניאלי, אביב הנקין, ג'ול קראם, יונתן קלר.

חמישייה נבחרת רומניה: אקוס שנטקוקי, ג'ורג' אנחליאן, אדריאן סרג'יו סנדור, דוד פינטינה, קודרוט דינו.

# 10:00-5:00: בלגה פתח טוב עבור הנבחרת, עם 6 נקודות מהירות מחדירה, מנגד הרומנים ניצלו את היתרון הפיזי שלהם כדי לעלות ליתרון דרך הצבע, קלר דייק מחוץ לקשת, צימק את התוצאה ועצר את הריצה הרומנית.

# 5:00-0:00: הפיזיות הרומנית המשיכה להקשות על הנבחרת, שחגגו בתוך הצבע וגם התחילו לדייק משלוש. קלר שמר את הנבחרת במשחק עם אגרסיביות יפה בשני צידי המגרש ואורן סהר שעלה טוב מהספסל איזן את התוצאה. הנבחרת העלתה הילוך בדקות סיום הרבע עם ריצת 0:9, יורדת לספסלים ב-21:24 לטובת נבחרת ישראל.

רבע שני: 37:43 לנבחרת ישראל

# 10:00-5:00: הקבוצות העלו הילוך בהגנה והקשו על היריבה להשיג נקודות. תמיר גולד עם נקודות בצבע ואביב הנקין מהשלוש שברו את הבצורת, הנבחרת הצליחה לשמור על היתרון הקטן שלה בזכות ההגנה החזקה.

# 5:00-0:00: עקשנות יפה של הנבחרת, גולדמן וסלע נכנסו לתוך הידיים של הרומנים והוציאו נקודות קשות, שהעלו את ישראל ליתרון שיא במשחק. הרומנים הצליחו לצמק לקראת המחצית, אליה ירדו הקבוצות ב-37:43 לנבחרת ישראל.