ענקיות: נבחרת העתודה לנשים בגמר אליפות אירופה

ניצחון אחד מזכייה: החבורה של טל נתן הובילה לאורך כל ההתמודדות, ניצחה 69:78 את בלגיה ועלתה לראשונה בהיסטוריה לשלב המכריע. כהן כיכבה (26 נק')

היסטוריה בלתי נתפסת נרשמה הערב (שבת) בכדורסל הישראלי: נבחרת העתודה של ישראל לנשים העפילה לראשונה בתולדותיה לגמר אליפות אירופה. זאת לאחר שרשמה ניצחון מוצדק ומרשים 69:78 על נבחרת בלגיה החזקה במסגרת שלב חצי הגמר.

החניכות של טל נתן סיפקו תצוגת תכלית מותחת, שלטו ללא עוררין בנעשה על הפרקט והוליכו לאורך לא פחות מ-39:33 דקות מההתמודדות מבלי לשמוט את היתרון אפילו פעם אחת. הנבחרת הציגה ערב קליעה פנטסטי מחוץ לקשת עם 40.48% ל-3 נקודות (17 שלשות) ודייקה ב-92.86% מקו העונשין, נתונים שסייעו לה לחגוג בסיום העפלה היסטורית לגמר הגדול, שם תמתין לה המנצחת בין ספרד לצרפת.

המשחק עצמו נפתח בסערה ישראלית ומטר שלשות חלומי. מעיין כהן, מאיה זילברשלג והכוכבת גל רביב הריצו את הכחולות-לבנות ל-0:9 מהיר, וגל אורן הוסיפה שתי שלשות רצופות שקבעו פתיחה חלומית של 6/7 מעבר לקשת. ברבע השני הקצב ההתקפי הואט מעט, אך ההגנה הישראלית נעלה את הסל לחלוטין וספגה סל שדה בודד לאורך רבע שלם. מעיין כהן המשיכה בערב המשוגע שלה עם ארבע שלשות רצופות, שהשלימו ריצת 0:19 אדירה של ישראל והורידו את הנבחרות להפסקה ביתרון מבטיח.

גל רביב חודרת לסל (פיב"א)

ברבע השלישי חדירה של רביב העניקה את יתרון השיא של ישראל עם 24 נקודות, אך הבלגיות סירבו לוותר והצליחו לצמק ל-17 הפרש לקראת עשר הדקות האחרונות. ברבע המכריע הבלגיות ניצלו דקות פחות טובות בהתקפה הישראלית, יצאו לריצת 0:11 משלהן והורידו את ההפרש לפיגור חד-ספרתי מלחיץ. אז נכנסה לפעולה השחקנית של המשחק, מעיין כהן, שצלפה שלשה קריטית והוסיפה עוד שתי נקודות בדרך לשיא טורניר אישי של 26 נקודות.

מאיה זילברשלג הופיעה גם היא ב’מאני-טיים’ עם שלשה גדולה שלוש דקות לסיום, ומיד לאחר מכן כהן סיפקה סטופ הגנתי ענק ונעצה את השלשה האחרונה שסגרה את הסיפור לחלוטין. למרות נחיתות בריבאונד (48:37 לבלגיות), ישראל ידעה לשמור על הכדור (8 איבודים בלבד לעומת 13 של בלגיה) ולנצל את יום הקליעה הרע של יריבתה מחוץ לקשת כדי להבטיח מדליה ואת הכרטיס ההיסטורי לגמר אליפות אירופה.

רבע ראשון: 20:24 לישראל

חמישיית נבחרת ישראל: מאיה זילברשלג, גל רביב, מאי בייקו, איילה אורן ומעיין כהן.

מעיין כהן פתחה את ההתמודדות עם שלשה מוצלחת. בהתקפה לאחר מכן, מאיה זילברשלג נותרה פנויה בפינה והכפילה את היתרון. השלשות של הנבחרת הישראלית המשיכו לזרום כאשר הכוכבת, גל רביב, העלתה את הכחולות-לבנות ל-0:9 מהיר. כהן המשיכה את המומנטום הנהדר עם קליעה נוספת מחוץ לקשת שאילצה את המאמן הבלגי להשתמש בפסק הזמן הראשון שלו.

גל אורן הצטרפה לחגיגה, עם שתי שלשות רצופות, והציבה את הנבחרת בפתיחה חלומית עם 6/7 מעבר לקשת. הבלגיות הכניסו את עצמן למשחק במשחק העיקש מתחת לסל עם ריצת 0:9 משלהן, עד שרביב במהלך אישי טוב חדרה לסל וסחטה עבירה בלתי ספורטיבית וקלעה פעמיים מהקו.

הספסל הישראלי בטירוף (פיב"א)

רבע שני: 25:43 לישראל

הרבע הזה נפתח בקצב איטי יותר, כאשר הסל הראשון הגיע לאחר שתי דקות מידיה של רביב. אורן הצליחה לחדור טוב לסל ולהגדיל את היתרון. ואז, הגיע מעיין כהן, שהמשיכה במשחק האישי המעולה שלה, עם לא פחות מארבע שלשות רצופות בדרך ל-21 נקודות ו-7/8 לשלוש. הבלגיות נתקעו לחלוטין במשחק ההתקפה ולא הצליחו לייצר אף נקודה בשמונה הדקות הראשונות של הרבע השני.

ריצת 0:19 של החניכות של טל נתן הגיע לסיומה מקליעה בודדה של קיירה ברוינדוקס מקו העונשין. ההגנה הישראלית ספגה סל שדה אחד בלבד במהלך רבע שלם. המחצית הראשונה נחתמה אמנם עם החמצה של גל רביב, אך ביתרון מבטיח לישראל לקראת חלקה השני של ההתמודדות.

רבע שלישי: 46:63 לישראל

את המחצית השנייה פתחה גל רביב עם חדירה טובה לסל, שהסתיימה בצעד וחצי לבד מול הטבעת. בניגוד למטר השלשות הישראלי, הבלגיות הציגו יום קליעה רע במיוחד עם 3/22 מחוץ לקשת עד כה. זילברשלג קלעה ל-3 ושמה את הנבחרת של טל נתן ביתרון שיא של 24 נקודות. משם האירופאיות יצאו לריצת 0:8 שנקטעה מאסיסט נהדר של רביב למאי בייקו (אסיסט תשיעי לרביב).

מאיה זילברשלג עולה לקליעה (פיב"א)

מאיה אלמליח נכנסה לראשונה למשחק וקלעה שלשה מהירה. רביב עלתה ל-13 נקודות עם קליעה כפולה ואופיינית מחוץ לקשת. הרבע השלישי נחתם דווקא בשלה קשה של קטו בוורנאג’ שהורידה את היתרון הישראלי ל-17 לקראת הרבע המכריע.

רבע רביעי: 69:78 לישראל

החלק האחרון נפתח לא טוב לחבורה של נתן, שספגה חמש נקודות מהירות. גם בפן ההתקפי הישראליות נראו לא טוב כאשר הצליחו לקלוע שתי נקודות בלבד בארבע הדקות הראשונות. הבלגיות ניצלו את המומנטום וירדו לפיגור חד ספרתי. כהן קלעה שלשה קריטית ובהתקפה לאחר מכן הניחה עוד שתי נקודות בדרך לשיא טורניר אישי שלה (26 נקודות).

זילברשלג הגיעה ב’מאני טיים’ וקלעה שלשה חשובה כשלוש דקות לסיום. במהלך לאחר מכן, שחקנית המשחק של ישראל – מעיין כהן, סיפקה סטופ הגנתי קריטי. מספר 20 בכחול-לבן הציגה קליעה נוספת מחוץ לקשת שנעצה את המסמר האחרון ושלחה את החניכות של טל נתן לחגיגות. בסיום, נבחרת ישראל בעתודה לנשים העפילה לגמר אליפות אירופה לראשונה בהיסטוריה!