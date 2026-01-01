דקה 69: סטראדה - הפועל ת"א 1:0

ידידות: משחק בקצב נמוך בסלובקיה. האדומים מתקשים לאיים על השער של סגנית אלופת סלובקיה, עד שסתיו טוריאל (56') כבש אחרי טעות קשה בהגנת היריבה

ברקע המונדיאל שמתקרב לרגעי ההכרעה, קבוצות ליגת העל ממשיכות בהכנות שלהן לקראת עונת 2026/27, כשהפועל ת"א פוגשת את דונאיסקה סטראדה הסלובקית למשחק הכנה שני במחנה האימונים.

האדומים ניצחו ביום רביעי האחרון את משחק האימון הראשון במחנה, עם 1:2 על זלין הצ’כית. הקבוצה של אליניב ברדה נקלעה לפיגור, אבל סתיו טוריאל הצליח לאזן, ועמנואל בואטנג השלים את המהפך.

ביום שלישי הפועל ת"א תסיים את המחנה במשחק הכנה נוסף, הפעם מול ביסטריצה הסלובקית. בעוד שבוע האדומים יפתחו את העונה במפגש עם בית"ר ירושלים במסגרת משחק האירופיות של גביע הטוטו ואז יגיעו שני המפגשים עם לודוגורץ בסיבוב השני של הקונפרנס ליג.

מהלך המשחק

דקה 8: לחץ גבוה של הפועל גרם לאיבוד כדור סלובקי, בואטנג שלח את בוסקילה למצב של אחד על אחד אבל הבעיטה שלו הלכה גבוה ואל מחוץ למסגרת.

דקה 23: שופט המשחק החליט להוריד את הקבוצות להפסקת שתייה. שתי הקבוצות עדיין בשלב הגישושים, כשמלבד המצב של בוסקילה בפתיחה אף אחת לא סיכנה את שוער היריבה.

דקה 38: מור בוסקילה חתך מאגף שמאל למרכז ובעט, אבל גם הפעם הבעיטה הלכה מעל המשקוף.

דקה 48: עבירה גסה של אלטמן יצרה תגרה במרכז המגרש, השופט הרגיע והמשחק נמשך.

דקה 56: שער! הפועל ת”א עלתה ל-0:1: לחץ גבוה של בואטנג הוביל לאיבוד של הסלובקי, הכדור הגיע לאלטמן ששלח עומק לטוריאל, שכבש.

דקה 58: אדריאן קרייב קיבל את הצהוב הראשון של הערב.

66: מצב ראשון לסלובקים, כדור רוחב מהאגף הימני מצא שחקן במרכז הרחבה שבעט למסגרת אבל השוער המחליף, רוי ברנס, קלט את הכדור.

הרכב הפועל תל אביב: אסף צור, מרקוס קוקו, פרננד מאיימבו, צ’יקו, דורון ליידנר, לוקאס פלקאו, אדריאן קרייב, יונתן פרבר, סתיו טוריאל, מור בוסקילה, עמנואל בואטנג.