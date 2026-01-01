מעבר מסקרן: פאריס לי מצטרף לנס ציונה

הגארד מגיע עם ניסיון של חמש עונות ביורוליג ואחרי שבעונה שעברה העמיד ממוצעים של 11.1 נקודות ו-5.5 אסיסטים בקאזאן. גם נועם דוברת עשוי להצטרף

עירוני נס ציונה משלימה מעבר ענק ומסקרן מאוד, כאשר פאריס לי סיכם את תנאיו בקבוצה.

לי (31, 1.83) שיחק חמש עונות ביורוליג (2021/22 במונאקו, 2022/23 בפנאתינייקוס, 2023-2025 בווילרבאן) ובעונה החולפת היה בקאזאן הרוסית, במדיה העמיד ממוצעים של 11.1 נקודות, 5.5 אסיסטים ומדד ממוצע של 11.1 למשחק.

בנס ציונה חתומים לעונה הבאה גם ג'קסון רואו, ספנסר וייס וטי ג'יי קליין, שממשיכים מהעונה שעברה וכן אדם אריאל והמתאזרח ונסן אמסלם, שהצטרפו, כאשר גם ברייס בראון, שעוד לא חתם על חוזה חדש, אמור להמשיך.

גם דוברת יחתום?

מי שעוד נמצא במשא ומתן עם הקבוצה הוא נועם דוברת, שחוזר לישראל לאחר עונה במכללת מיאמי, בה העמיד ממוצעים של 3.8 נקודות ואסיסט אחד, בכתשע דקות בממוצע למשחק.