קיין, הולאנד ומסי: היחסים לרבעי גמר המונדיאל

חלוץ אנגליה וחבריו פייבוריטים להדיח את כוכב סיטי ונורבגיה ב-90 דקות עם יחס של פי 1.9 בחצות. ומה היחס להדחה אפשרית של ארגנטינה מול שווייץ?

אחרי ההעפלה הדרמטית של נבחרת ספרד לחצי גמר המונדיאל בדרך למפגש עם צרפת, הלילה (בין שבת לראשון) תתברר יתר תמונת ארבע האחרונות: בחצות ייפגשו נורבגיה ואנגליה למפגש מסקרן וב-04:00 אלופת העולם, ארגנטינה, תתמודד מול שווייץ.

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נורבגיה - אנגליה

המפגש בין הנבחרות האירופאיות יעמוד בסימן הדו קרב בין שניים מהחלוצים הטובים בעולם: הארי קיין וארלינג הולאנד. ובכל זאת, אנגליה פייבוריטית לניצחון ב-90 דקות עם יחס של פי 1.9 לעומת יחס של פי 3.8 שקיבלה נורבגיה. מי שמאמין בתיקו שישלח את המשחק להארכה וזה מה שיקרה, ירוויח פי 3.35 על סכום ההימור.

ארגנטינה - שווייץ

האלביסלסטה שהייתה כבר על סף הדחה ועשתה קאמבק מהסרטים מול מצרים, מקווה שהפעם זה יילך לה קל יותר. אלופת העולם אכן פייבוריטית מול השווייצרים עם ניצחון של פי 1.65 ב-90 דקות. אם היריבה תצליח להדהים ולהדיח את ליאו מסי וחבריו ב-90 דקות, מי שיהמר על כך ירוויח פי 5.2 מסכום ההימור.

מסי (IMAGO)

ומה יקרה אם המשחק יילך להארכה? היחס לכך הוא פי 3.4, וצריך לזכור שארגנטינה בעצם לא ליקקה דבש מתחילת הנוקאאוט. בשלב 32 האחרונות, מסי וחבריו נזקקו להארכה כדי להדיח את כף ורדה, ולאחר מכן הגיע כאמור הניצחון הדרמטי על מצרים.