צפו בתקציר: מרינו העלה את ספרד לחצי הגמר בדרמה

בלגיה הייתה קרובה לגרור את לה רוחה להארכה, אבל האס של אלופת אירופה עלה מהספסל וכבש שער ניצחון דרמטי משחק שני ברצף בדרך ל-1:2 ומפגש מול צרפת

נבחרת ספרד העפילה אמש (שישי) לחצי גמר מונדיאל 2026 לאחר שניצחה 1:2 את בלגיה באצטדיון לוס אנג'לס. החבורה של לואיס דה לה פואנטה הבטיחה בכך מפגש מסקרן במיוחד מול צרפת בדאלאס, במה שמסתמן כאחד מחצאי הגמר הגדולים בתולדות גביע העולם.

פביאן רואיס, שפתח במפתיע בהרכב על חשבונו של פדרי, העלה את ספרד ליתרון בדקה ה-30 לאחר שהשתלט על כדור חוזר בעקבות הדיפה של טיבו קורטואה לבעיטה של דני אולמו. בלגיה הצליחה להשוות רגע לפני ההפסקה, כשקווין דה בריינה שלח מסירה נהדרת לטימותי קסטאניה, שהגביה לרחבה וצ'ארלס דה קטלארה נגח לרשת וקבע 1:1.

במחצית השנייה איבדה בלגיה את קורטואה, שנפצע בדקה ה-71 ונאלץ לרדת מהמגרש. מחליפו, סנה למנס, התקשה להשתלט על בעיטה מרחוק של פאו קוברסי, ומיקל מרינו, שנכנס דקות ספורות קודם לכן, עט על הכדור החוזר והבקיע בדקה ה-88 את שער הניצחון שהעלה את ספרד לארבע האחרונות. צפו בתקציר:

אוהבת דרמה: ניצחון דרמטי לספרד על בלגיה

לאמין ימאל הצטיין, סימון ספג לראשונה בטורניר

לאמין ימאל, שנבחר לשחקן המצטיין של המשחק, שוב היה מהבולטים בשורות ספרד והמשיך להוות איום מתמיד על ההגנה הבלגית. מנגד, השער של דה קטלארה קטע את הרצף ההיסטורי של אונאי סימון, שספג לראשונה אחרי 650 דקות ללא שער, לאחר שכבר שבר את שיאו של וולטר זנגה, שעמד על 517 דקות ממונדיאל 1990.

בנוסף, ספרד האריכה את רצף המשחקים שלה ללא הפסד ל-36, מאז ההפסד לקולומביה שבו דניאל מוניוס כבש את שער הניצחון. בכך השתוותה לשיא הרצף של ארגנטינה עם ליאו מסי בין 2019 ל-2022, וכעת רק הרצף של איטליה, שעמד על 37 משחקים בין 2018 ל-2021, ארוך יותר. כעת מחכה לספרדים משוכה עצומה נוספת, מפגש מול צרפת על המקום בגמר המונדיאל.