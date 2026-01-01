"טורס סיכם עקרונית בפ.ס.ז', ברצלונה לא תתנגד"

דיווח: בצל החתמתו המתקרבת של אדיימי, הכריש שמסיים את החוזה שלו ב-2027, בדרך למעבר לפאריס. המו"מ יואץ אחרי המונדיאל, הקטלונים לא יעמדו בדרכו

חלון ההעברות של הקיץ ממשיך לספק לנו אקשן. קארים אדיימי בדרך לברצלונה, מה שיוצר עומס גדול בחלק הקדמי של האנזי פליק, בטח כשלוקחים בחשבון שאלופת ספרד עדיין רוצה במקביל את חוליאן אלברס, אבל כעת מתברר שהגעת החלוץ הגרמני לקאמפ נואו לא מקרית.

באיטליה דווח כי פ.ס.ז’ הגיעה לסיכום עקרוני עם חלוצה של ברצלונה, פראן טורס, שצפוי להצטרף לפרויקט של לואיס אנריקה בעיר האורות. הפרטים הסופיים של החוזה צפויים להיסגר סופית מיד לאחר סיום המונדיאל, כאשר אלופת צרפת מחפשת בנרות חיזוק לחלק הקדמי עקב עזיבתו של גונסאלו ראמוס למילאן.

בברצלונה מודעים היטב לכך שחוזהו של טורס מסתיים ב-2027 ושהסיכויים שיאריך אותו נמוכים במיוחד, ולכן ההערכה היא שלא יעמדו בדרכו. כידוע, הקטלונים כבר החתימו את אנתוני גורדון, הם בדרך לצרף את אדיימי, לרכוש את ז’ואן קאנסלו וכשברקע הרצון להחתים את אלברס, בארסה לא תתנגד להכניס כסף מרכש שגם כך חוזהו מסתיים בקיץ הבא.

פראן טורס (IMAGO)

אדיימי צפוי לנחות בברצלונה וכבר ביום רביעי הקרוב, יעבור את הבדיקות הרפואיות הרשמיות במועדון לפני שיחתום על החוזה. הוא יצטרף בבארסה ללאמין ימאל, ראפיניה וגורדון בחלק הקדמי של פליק.

טורס

אם טורס אכן יעבור לפאריס, הוא יתאחד עם לואיס אנריקה, שהיה זה שטיפח אותו והפך אותו לבורג מרכזי עוד מימיו כמאמן נבחרת ספרד. למאמן יש תוכנית מקצועית מוגדרת עבור הכריש, שמצידו ישמח מאוד לצאת לאתגר חדש בצרפת.

בברצלונה טורס היה לרוב על תקן מחליף, אבל הצליח למצוא את דרכו להרכב ורשם עונה נהדרת בזכות התנועה שלו לעומק ויכולת הכיבוש שלו. הוא כבש 21 שערים ובישל עוד שלושה ב-49 משחקים בכל המסגרו לאורך 2,692 דקות – מעורבות בשער כל 112 דקות בממוצע.