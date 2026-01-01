"השכמה ב-06:00 להתאמן ואבא כמו של אגאסי"

חלאילי מעורר עניין רב באיטליה לרגל המעבר לאינטר ובארץ המגף התרשמו מהאימונים של אביו מג'די: "תוכננו לפרטי פרטים. הסרייה א' היא הגורל של ענאן"

המעבר של ענאן חלאילי לאינטר ממשיך להעסיק את התקשורת באיטליה, ואמש (שישי) זכה כוכב נבחרת ישראל לכתבת פרופיל מחמיאה במיוחד בעיתון המוביל, ה'גאזטה דלו ספורט'. העיתונאים בארץ המגף ניתחו לעומק את המסלול של שחקן הכנף החדש של הנראזורי, החל מהילדות בחיפה ועד לנחיתה בשדה התעופה במילאנו לקראת הבדיקות הרפואיות והשלמת המעבר.

"מייקל ג'ורדן אמר פעם ש'כישרון מנצח משחקים, אבל באליפויות זוכים עם עבודה קשה ואינטליגנציה'. נוסיף לכך שהן גם מאפשרות לך לקבל טלפון מאינטר", נכתב ב’גאזטה’, "אם ענאן חלאילי הפך לשחקן הנראזורי, זה לא רק בזכות טכניקה יוצאת דופן, אלא לפחות במידה שווה בזכות משמעת ייחודית עוד יותר ואבא בסגנון של אנדרה אגאסי".

מייק אגאסי, אביו של טניסאי העבר האגדי, היה איראני שאימן את אנדרה והנהיג סגנון אימון קפדני וקשוח, שהוביל את כוכב העבר כל הדרך לטופ של הטניס העולמי. ואכן, באיטליה התרשמו מהמחויבות של משפחת חלאילי, והרחיבו על תוכנית האימונים הקשוחה שהעביר לו אביו מג'די, שוער העבר.

מג'די וענאן חלאילי (פרטי)

“זה החל בהשכמה ב-06:00 מדי יום לפני ההליכה לבית הספר, חיזוק שרירים, ליטוש הטכניקה ו-10 או 11 אימונים בשבוע. המשימות שחלאילי האב הטיל בעבר על ענאן הצעיר לא היו עניין של מה בכך, אלא תוכננו לפרטי פרטים. המטרה העיקרית נותרה תמיד אותה המטרה: להעניק לבנו את החלום להפוך לשחקן מוביל בכדורגל ברמות הגבוהות ביותר. המשימה הושלמה".

“במשחקים הראשונים הוא שיחק בכלל בשער”

בכתבה סקרו את תחנות הקריירה של השחקן, וחשפו פרט פיקנטי מימיו הראשונים על המגרש בנשר: "חלאילי החל במציאות קטנה יותר שתאמה לילד עם שאיפות גדולות. במשחקיו הראשונים הוא שיחק בכלל בשער, בדיוק כמו אביו, אך המאמן באותה תקופה הבין במהרה שהוא מבזבז את הכישרון שלו, הפיזי והטכני, ושלח אותו ישר קדימה, להיות חלוץ. ב-2020 הוא כבר רשם 24 משחקים וכבש 25 שערים".

ענאן חלאילי בתחילת דרכו (עמרי שטיין)

חלאילי יוצא מהבדיקות הרפואיות באינטר

העיתון האיטלקי החמיא למהירות של הישראלי, שחוצה את רף ה-33 קמ"ש, והזכיר את הטורנירים הגדולים שסללו את דרכו לטופ, כולל השער ההיסטורי מול ברזיל במונדיאליטו והמעבר המשתלם לאוניון סן ז'ילואז הבלגית תמורת 6.5 מיליון אירו. לסיכום, ב'גאזטה' סימנו את הקשר המיוחד של חלאילי לאיטליה עוד לפני החתימה: "בדיעבד אפשר לומר שהסרייה א' הייתה בדיוק הגורל שלו. מי היה מאמין שזמן קצר אחרי שפגש את פדריקו דימרקו במדי הנבחרת, הם ימצאו את עצמם שוב יחד כחברים לקבוצה?".