קיין: שיחקתי גולף עם טראמפ, הוא שחקן טוב

חלוץ אנגליה חשף: "הייתה חוויה ייחודית עם הנשיא בפאלם ביץ'. הולאנד? מכונה, חיה". טוכל: "אולי קיין יכול להתקשר לטראמפ לבטל את האדום לקוואנסה"

נבחרת אנגליה מתכוננת לרבע גמר המונדיאל מול נורבגיה, והקפטן הארי קיין התייחס במסיבת העיתונאים לא רק למשחק הקרוב, אלא גם שיתף סיפור מפתיע על נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ והחמיא ליריבו במאבק על הכרטיס לחצי הגמר ועל מלכות השערים, ארלינג הולאנד.

קיין, שנמצא בגיל 32 ובעונה הטובה בקריירה שלו, חולם להוביל את אנגליה לזכייה שנייה בתולדותיה בגביע העולם. במהלך מסיבת העיתונאים סיפר כי לפני כשנה וחצי הוזמן על ידי טראמפ למשחק גולף בפאלם ביץ'. "כשנשיא ארצות הברית מזמין אותך לדבר כזה...", אמר החלוץ האנגלי, והוסיף מחמאה לנשיא: "זו הייתה חוויה ייחודית. האמת היא שהוא משחק גולף די טוב".

בהמשך התייחס קיין גם להולאנד, יריבו הגדול במפגש מול נורבגיה ואחד ממתחריו על תואר מלך השערים של הטורניר. "הוא מכונה. הוא חיה. אני רק מקווה שלא יהיה לו יום טוב", אמר בחיוך.

קיין וטוכל (רויטרס)

טוכל זעם על ההרחקה של קוואנסה

גם מאמן אנגליה, תומאס טוכל, השתתף במסיבת העיתונאים והרעיף שבחים על קפטן נבחרתו. "הוא הקפטן שלנו והוא נמצא בשיאו. הוא שחקן קבוצתי, והוא תמיד מוכן לקחת אחריות", אמר המאמן.

טוכל התייחס גם לבעיה שנוצרה בעמדת המגן הימני. לאחר פציעותיהם של טינו ליברמנטו וריס ג'יימס, נותרה אנגליה ללא שני המגנים הטבעיים שלה ונאלצה להציב את ג'ארל קוואנסה בעמדה. אלא שבמשחק מול מקסיקו ביצע הבלם עבירה חריפה, הורחק בכרטיס אדום וספג עונש של שני משחקי השעיה.

מאמן אנגליה לא הסתיר את תסכולו מההחלטה וכינה את ההרחקה "בלתי מוסברת". לסיום, בהתייחס לדבריו של קיין על משחק הגולף עם טראמפ, ניסה טוכל להכניס מעט הומור לאווירה ואמר בצחוק שאולי החלוץ שלו יוכל גם להתקשר לנשיא ארצות הברית ולבקש ממנו לבטל את הכרטיס האדום של קוואנסה.