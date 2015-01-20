דקה 80: נורבגיה - אנגליה 1:1

רבע גמר המונדיאל: שלדרופ כבש בבעיטה אדירה, אבל בלינגהאם שוב הציל את האנגלים עם שוויון רגע לפני המחצית. גולים של קיין והגם נפסלו לכל צד

אנגליה ונורבגיה נפגשות בשעה זו באצטדיון הארד רוק שבמיאמי במסגרת רבע גמר המונדיאל, כשהמנצחת תעפיל לארבע האחרונות. נורבגיה כבר רשמה היסטוריה כשהגיעה לראשונה בתולדותיה לרבע גמר של טורניר גדול לאחר שהדהימה את ברזיל בשמינית הגמר, בעוד אנגליה ממשיכה במסע שלה לעבר תואר בינלאומי ראשון זה 60 שנה.

אנגליה של תומאס טוכל מגיעה לאחר ניצחון דרמטי 2:3 על מקסיקו בשמינית הגמר, משחק שבו התגברה על נחיתות מספרית, תנאי הגובה באצטקה והקהל המקומי. שלושת האריות העפילו לרבע גמר של טורניר גדול בפעם החמישית ברציפות, אך ינסו לשבור נתון בעייתי לאחר שהפסידו בחמישה מששת משחקי הנוקאאוט האחרונים שלהם במונדיאל מול יריבות אירופיות, כולל ההדחה לצרפת בשלב זה במונדיאל הקודם. מנגד, הם מגיעים בכושר מצוין עם שישה ניצחונות ושוויון בשבעת משחקיהם האחרונים.

נורבגיה של סטולה סולבאקן הדהימה את ברזיל בשמינית הגמר ורשמה את אחד הניצחונות הגדולים בתולדותיה, אך כעת ניצב בפניה אתגר נוסף מול נבחרת נוספת המדורגת בטופ 5 של פיפ"א. עד כה לא הצליחה נורבגיה לנצח יריבה אירופית במונדיאל בשישה ניסיונות קודמים (שתי תוצאות תיקו וארבעה הפסדים), כולל תבוסה 4:1 לצרפת בטורניר הנוכחי. למרות זאת, היא מגיעה עם מאזן מרשים של 16 ניצחונות, שלוש תוצאות תיקו ושני הפסדים בלבד ב-21 משחקיה האחרונים בכל המסגרות.

במפגשי העבר לאנגליה יתרון ברור עם שבעה ניצחונות, שלוש תוצאות תיקו ושני הפסדים ב-12 המפגשים האחרונים בין השתיים, והיא גם שמרה על שער נקי בארבעת המפגשים האחרונים מול הנורבגים. זה יהיה המפגש הראשון ביניהן מאז 2014. מבחינת נתונים מעניינים, ב-11 מ-12 משחקיה האחרונים של נורבגיה שתי הקבוצות מצאו את הרשת, ובששת משחקיה הרשמיים האחרונים נכבש שער אחרי הדקה ה-85. מנגד, ארבעה מחמשת משחקיה של אנגליה במונדיאל כללו בדיוק שני שערים במחצית השנייה, והיא גם כבשה אחרי הדקה ה-60 בחמישה מששת משחקיה האחרונים.