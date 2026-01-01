9 נקודות לוולף ו-7 לשרף בניצחון על ניו יורק

השניים עזרו לברוקלין להביס 65:91 את הניקס בליגת הקיץ. מייקל בראון ג'וניור ואיגור דמין קלעו 20 נקודות כל אחד אצל הנטס, מנגד היו 20 לדאדייה

דני וולף ובן שרף ניצחו הלילה (בין שישי לשבת) עם ברוקלין 65:91 את ניו יורק בליגת הקיץ בלאס וגאס. הפורוורד היהודי קלע תשע נקודות עם שמונה ריבאונדים, שלושה אסיסטים ושתי חסימות, בעוד הרכז סיים עם שבע נקודות, חמישה ריבאונדים ואסיסט, כאשר שניהם שיחקו 20 דקות.

ברוקלין ניצחה בדרבי הקטן אחרי הצגה של מייקל בראון ג’וניור, שסיים עם 20 נקודות, שלוש שלשות ושתי חטיפות, כאשר לא פחות מ-17 מהנקודות שלו הגיעו במחצית השנייה, בדיוק כשהנטס היו צריכים אותו.

לצדו של בראון ג'וניור, מי שעוד בלט בשורות המנצחת הוא איגור דמין שתרם 20 נקודות משלו, בעוד צ'ייני ג'ונסון פלירטט עם דאבל-דאבל והוסיף 11 נקודות ותשעה ריבאונדים בערב יעיל מאוד בצבע.

הקלעים הבולטים של הניקס

מנגד, הניקס קיבלו 20 נקודות ושבעה ריבאונדים מפאקום דאדייה, כשטיילר ניקל תפר שש שלשות בדרך ל-18 נקודות, אך זה כאמור לא הספיק מול הבליץ של ברוקלין במחצית השנייה.