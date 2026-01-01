הווינר הכי גדול בספרד: סיפורו המופלא של מרינו

הבאסקי של ארסנל כבש את השער הקריטי מול גרמניה ביורו 2024, וכעת הכניע כמחליף מאוחר גם את פורטוגל ובלגיה במונדיאל למרות שהחלים מניתוח רק במאי

מיקל מרינו עשה את זה שוב. רק לפני 4 ימים הוא נכנס בדקה ה-85 כאשר ספרד התקשתה מול פורטוגל במשחק מאופס ומשמים למדי בשמינית הגמר, ובחלוף 6 דקות מנע הארכה כאשר הגיע בתזמון מושלם לכדור העומק של פראן טורס וקבר אותו ברשת. אתמול השפעתו הייתה מהירה אפילו יותר. הבאסקי נשלח למערכה מול בלגיה בדקה ה-86, וכבר בדקה ה-88 קבע 1:2. סאנה לאמנס, שהחליף בין הקורות את טיבו קורטואה הפצוע, שמט את הכדור אחרי הבעיטה של פאו קוברסי, ומרינו היה שם בדיוק במקום הנכון כדי להיות הגיבור של האדומים פעם נוספת.

בדקות הבודדות שהיו לו על הדשא בשני המשחקים האחרונים, הוא התכבד בשתי נגיעות בכדור ברחבה. שתיהן הפכו לשערי ניצחון. עד כמה הדבר חריג? בכל תולדות גביע העולם לא היה אף שחקן שהבקיע שערי ניצחון בשני משחקים אחרי הדקה ה-85. מרינו הוא הראשון אי פעם, והוא עושה את זה אחרי שעצם השתתפותו בטורניר הייתה בספק גדול בצל הפציעה הקשה שעבר.

בינואר, אחרי ההפסד של ארסנל למנצ'סטר יונייטד בו נכנס מרינו כמחליף והכניע את אותו לאמנס, התברר שהוא סובל משבר לא טריוויאלי בכף רגלו וזקוק לניתוח. נאמר לבאסקי כי תהליך ההחלמה צפוי לקחת כ-5 חודשים, והוא ראה את חלום המונדיאל הראשון בחייו מתרחק. הוא עבד קשה מאוד עם הצוות הרפואי, בעודו צופה מהצד בחבריו התותחנים משיגים את התוצאות הדרושות כדי לזכות באליפות ראשונה מאז 2004. בתקופה זו הוא היה האוהד מהצד, והקהל הריע לו ממושכות כאשר נכנס לדקת האחרונות במחזור הנעילה.

מיקל מרינו חוגג (IMAGO)

התואר כבר הובטח בשלב זה, ומרינו היה ראוי ליהנות מהתהילה על הדשא. אחרי הכל, איש לא יודע אם ארסנל הייתה מגיעה לפסגה ללא הכיבוש שלו בניוקאסל שהתחיל קאמבק מאוחר בדרך לניצחון 1:2. גם הנגיחה לרשת צ'לסי שהניבה 1:1 בסטמפורד ברידג' בנובמבר הייתה קריטית. מרינו היה אלוף אנגליה בזכות, אבל בספרד לא כולם היו בטוחים שהוא כשיר להיות בסגל לגביע העולם אחרי ההיעדרות הארוכה. התחרות הייתה קשה, ועל הנייר היו שחקנים במומנטום טוב הרבה יותר ממנו. ואולם, המאמן לואיס דה לה פואנטה היה משוכנע שאסור לוותר עליו.

הווינר של הכדורגל הספרדי

הרי הבוס מכיר אותו מצוין. ב-2019 היה מרינו חלק מהסגל של דה לה פואנטה בנבחרת עד גיל 21 שזכתה באליפות אירופה. הוא לא היה שחקן הרכב גם אז, אבל המאמן ראה את המחוייבות ואת הרוח שלו. עם מינויו למאמן הנבחרת הבוגרת ב-2023 הוא העניק לו מיד הופעת בכורה, וביורו 2024 כבש מרינו את השער הכי חשוב של ספרד. במשחק הגדול ברבע הגמר מול גרמניה, שהיה לדעת רבים "הגמר המוקדם", היה זה מרינו שנשלח כמחליף והכניע את מנואל נוייר בדקה ה-119 בנגיחה אימתנית. כך ניצחה ספרד 1:2, ומשם המשיכה לזכייה במדליות הזהב. איך אפשר לוותר על ווינר כזה אם הוא מסוגל לעמוד על שתי רגליו?

מבחינת מיקל, היה השער ההוא סמלי ביותר גם בגלל האיצטדיון בו נערכה ההתמודדות. אביו, אנחל מרינו, הבקיע במגרש הזה בדיוק את השער המכריע לזכות אוססונה בגביע אופ"א ב-1991 וחגג עם ריצה סביב דגל הקרן. הבן כבש שער חשוב פי כמה והקדיש את הרגע לאבא עם חיקוי מושלם שלו. מאז הוא נוהג לחגוג את השערים בנבחרת, ולעתים גם בארסנל, עם ריצות דומות סביב דגל הקרן, והיו לו הזדמנויות לא מעטות לצהול כך כי בתחילת 2025 הוא הוסט לפתע לעמדת החלוץ המרכזי בשורות התותחנים.

שער סמלי. מיקל מרינו חוגג (רויטרס)

באופן כללי, מרינו עבר את רוב התפקידים. הוא היה קיצוני ימני בקבוצת הנוער של אוססונה, ואז הוחלט שהוא מתאים יותר להיות קשר אחורי, ובעמדה זו הוא ערך את הופעת הבכורה בליגה הספרדית השניה. בנבחרת הצעירה ראה בו דה לה פואנטה גם בלם, והוא שובץ במרכז ההגנה גם בחלק מהמשחקים שקיים בהדרכת תומאס טוכל במדי בורוסיה דורטמונד לאחר המעבר המפתיע לבונדסליגה ב-2016. לאחר שנדחק לשוליים בגרמניה, הוא עבר לבקשת רפא בניטס לניוקאסל, שם היה בעיקר קשר רחבה לרחבה.

ריאל סוסיאדד שילמה את סעיף השחרור שלו בגובה 12 מיליון אירו ב-2018 וקיבלה שחקן שמסוגל לעשות בשקט תעשייתי הכל במרכז המגרש. מרינו היה אחראי על העבודה השחורה, אבל הצטיין גם כסוג של פליימייקר, והוא היה זה שהינדס את ההתקפה שהובילה לשער הניצחון על בילבאו בגמר הגביע הספרדי ב-2021. "הוא ווינר", העיד עליו רוברטו אולאבה, המנהל הספורטיבי של המועדון מסן סבסטיאן, שהיה גאה מאוד בהחתמתו ושיווק אותו לארסנל תמורת 35 מיליון אירו לפני שנתיים.

מיקל ארטטה, יליד סן סבסטיאן, ידע המון על מרינו, ודרש להחתימו לא רק בגלל השער הדרמטי ברבע גמר אליפות אירופה, אבל היכולת הזו ברחבה גרמה לו לחשוב בכיוון חדשני לחלוטין. כאשר נותרו הלונדונים ללא חלוצים בעקבות הפציעה של קאי האברץ, עלה הרעיון לנסות את מרינו כחלוץ מרכזי. הוא קיבל הודעה על כך שעות ספורות לפני משחק הליגה מול לסטר, השיב בחיוב כי הוא לא מסרב אף פעם לבקשות טקטיות, והבקיע צמד. בחלןף מספר התברר שגם העמדה הזו תפורה עליו, ותוך זמן קצר כבש הבאסקי גם שערי ניצחון נגד צ'לסי ומול פולהאם. "אני מתחיל ליהנות מהמאבקים עם בלמים", הוא אמר אז, ועברו כבלם עזר לו להבין כיצד חושבים יריביו.

ארטטה ומרינו (רויטרס)

היו שגרסו, במידה מסוימת של הומור בריא, שגם בנבחרת צריך להציב את מרינו כמספר 9 בנבחרת. דה לה פואנטה חשב שזה לא רלוונטי, אבל בספרד נהנו בכל זאת מהפיכתו של הקשר שלהם לסקורר. הוא הבקיע מול הולנד וצרפת בדרך לזכיה בליגת האומות לפני שנה, ואז הפציץ 6 שערים במוקדמות המונדיאל בסתיו, כולל שלושער ב-0:6 על טורקיה באיסטנבול. הוא נכנס לרחבה בתדירות גבוהה הרבה יותר, ואחוז ניצול ההזדמנויות שלו השתדרג גם כן. זו הייתה סיבה מצוינת נוספת עבור המאמן הלאומי לקחת אותו לגביע העולם למרות שרק החלים מפציעה.

וכך הגיע מרינו לטורניר הגדול השני בחייו. לתהילה הוא זכה בשלב מתקדם יחסית בקריירה, כי במהלך המונדיאל הנוכחי הוא כבר חגג את יום הולדתו ה-30, אבל הוא רעב כמו נער צעיר. בארסנל ובנבחרת מעריכים מאוד את החוכמה שלו, כי הוא אוהב לנתח את המהלכים בעודו יושב על הספסל, חושב כמו מאמן לעתיד. הגישה הזו מסייעת לו להיכנס ביעילות כמחליף, כפי שעשה בזמנו אולה גונאר סולשיאר במנצ'סטר יונייטד. התותחנים מרוויחים מכך המון, וכך גם דה לה פואנטה, אבל גם מעריציו הגדולים והאופטימיים ביותר לא העלו בדעתם כי מרינו מסוגל להיות הגיבור הלאומי פעמיים תוך ימים ספורים.

השערים מול פורטוגל ובלגיה היו שונים מאוד, והם לא דומים כלל לנגיחה לרשת גרמניה, אבל את כולם מאפיין קילר אינסטינקט. מרינו יודע להתמצא ברחבה, ומפגין קור רוח וריכוז כאשר הכדור מגיע אליו. אחרי ההצגות בשמינית הגמר וברבע הגמר, יש למרינו 12 שערים ב-49 הופעות במדים להאומיים. לצורך השוואה, אנדרס אינייסטה וצ'אבי הבקיעו 13 פעמים כל אחד עבור הנבחרת. אם יבקיע שוב נגד צרפת בחצי הגמר, ישתווה מרינו לאגדות כבר הקיץ, ומי יהיה מוכן להמר נגדו עכשיו? הוא אלוף אירופה, אלוף אנגליה, ובעוד שבוע הוא רוצה להיות גם אלוף העולם.