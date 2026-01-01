"מבחינה מתמטית ליאו מסי בכלל לא אמור להתקיים"

המתמטיקאי ויוצר התוכן חאבייר חירונסה טען: "הוא 6 סטיות תקן מעל הממוצע האירופי לשערים ובישולים, נצטרך לחכות מעל 400,000 שנה לראות את מסי הבא"

ליאו מסי ממשיך לשבור כל שיא אפשרי במונדיאל 2026. הכוכב הארגנטינאי בן ה-39 כבר כבש שמונה שערים בטורניר, כמו קיליאן אמבפה ויותר מארלינג הולאנד, והפך למלך השערים של כל הזמנים בתולדות המונדיאלים. עם שמונה כדורי זהב באמתחתו, הוא גם נכנס מחדש לשיח סביב האפשרות לזכות בתואר אישי נוסף.

גם האופטימיים ביותר לא ציפו לרמה שמציג כוכב ברצלונה לשעבר, שמוביל את נבחרת ארגנטינה במסע שלה בטורניר וממשיך לנפץ שיאים. כעת גם עולם המתמטיקה מתקשה להסביר את מה שהוא עושה על כר הדשא.

בסרטון שפרסם ברשתות החברתיות, המתמטיקאי ויוצר התוכן חאבייר חירונסה טען כי הנתונים של מסי פשוט לא הגיוניים מבחינה סטטיסטית. "מבחינה מתמטית, מסי לא אמור להתקיים", אמר בתחילת הסרטון.

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"נצטרך לחכות יותר מ-400 אלף שנה כדי לראות עוד מסי"

חירונסה הסביר כי גם הכדורגלנים הטובים בעולם נמצאים בדרך כלל במרחק של כארבע סטיות תקן מהממוצע, ובהם כריסטיאנו רונאלדו, קיליאן אמבפה וארלינג הולאנד. "מסי נמצא כמעט שש סטיות תקן מעל הממוצע במדד של שערים ובישולים ל-90 דקות בחמש הליגות הבכירות", הדגיש.

לדבריו, לאורך השנים שיחקו בסך הכל כ-60 אלף כדורגלנים בלה ליגה, בפרמייר ליג, בבונדסליגה, בליגה הצרפתית ובסרייה א’. "נצטרך לחכות יותר מ-400 אלף שנה כדי לראות מסי חדש", אמר, והוסיף כי "נתון כזה שקול למציאת שחקן אחד מתוך מאות מיליונים".

אלא שלדברי המתמטיקאי, דווקא נתון אחר הופך את הקריירה של מסי לחריגה אפילו יותר. במהלך הסרטון הוא ציין כי כוכב ארגנטינה נמצא דווקא מתחת לממוצע בכל הקשור לבעיטות עונשין מ-11 מטרים.

מסי החמיץ פנדל מול אוסטריה בשלב הבתים ופנדל נוסף מול מצרים בשמינית הגמר. בעקבות זאת הפך לשחקן הראשון שמחמיץ שני פנדלים באותה מהדורת מונדיאל, ובמקביל גם לשחקן שהחמיץ את מספר הפנדלים הגבוה ביותר בתולדות גביע העולם מחוץ לדו קרב פנדלים, עם אחוז הצלחה של 50% בלבד.