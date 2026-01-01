ההתאחדות הארגנטינאית נפרצה ע"י האקרים מצרים

הודעה כוזבת מטעם ההתאחדות נשלחה לעיתונאים: "הניצחון נגנב באמצעות החלטות שיפוט מושחתות, מצרים סבלה משיפוט לא הוגן בגלל תמיכתה בפלסטין"

ההתאחדות הארגנטינאית לכדורגל הודיעה כי נפלה קורבן למתקפת סייבר שבוצעה על ידי קבוצת האקרים מצרית, זמן קצר לאחר הניצחון 2:3 על מצרים בשמינית גמר מונדיאל 2026, שהעלה את נבחרתו של ליונל סקאלוני לרבע הגמר. בעקבות הפריצה נשלחו לעיתונאים הודעות דואר אלקטרוני מחשבון המזוהה עם ההתאחדות, ובהן ביקורת חריפה על השיפוט במשחק.

"הפרעונים תמיד קמים. אנחנו לא שוכחים ולא סולחים"

לפי הדיווחים בארגנטינה, מספר עיתונאים קיבלו הודעה מחשבון הקשור להתאחדות, ובה נכתב: "ארגנטינה לא ניצחה. הניצחון נגנב באמצעות החלטות שיפוט מושחתות". ההודעה הופצה לאחר שבמצרים ובקרב פרשנים ממדינות שונות נמתחה ביקורת על הופעתו של השופט הצרפתי פרנסואה לטסייה במשחק שנערך באטלנטה.

גורמים בהתאחדות הארגנטינאית הבהירו כי מדובר במתקפת סייבר וכי ההודעה לא נכתבה ולא אושרה על ידי אנשי מערך התקשורת של הארגון. עוד נמסר כי ההאקרים הצליחו לחדור למערכת, להשיג מידע הכולל כתובות דואר אלקטרוני, סיסמאות וכתובות IP, ואף הפיצו את הנתונים בפורומים שונים ברשת.

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בהודעה שנשלחה לעיתונאים שיבחו ההאקרים את נבחרת מצרים על "הכבוד, התשוקה והעליונות הטקטית" שלה, ואף איימו: "אם אין צדק על המגרש, אל תצפו לשקט ברשתות החברתיות שלכם". בנוסף נטען כי מצרים סבלה משיפוט לא הוגן "בגלל תמיכתה בפלסטין".

המסר הסתיים בסיסמה: "הפרעונים תמיד קמים. אנחנו לא שוכחים. אנחנו לא סולחים". בהתאחדות הארגנטינאית ביקשו מכל מי שקיבל את ההודעה להתעלם ממנה והדגישו כי אינה משקפת את עמדת הארגון בשום צורה.

ההתאחדות בארגנטינה מסרה כי זיהתה את "האפשרות שנשלחו הודעות מחשבון מוסדי ללא הרשאה", וכי היא בוחנת את היקף הפריצה. במקביל נפתחה בדיקה פנימית במטרה להבין כיצד בוצעה החדירה למערכות, לצד נקיטת צעדי אבטחה נוספים כדי למנוע הישנות של אירועים דומים בעתיד.