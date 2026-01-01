"שווה מיליונים": רונאלדו הזכיר את הזכייה ביורו

אחרי ההדחה מהמונדיאל, CR7 שטען שהטורניר האירופי שווה ערך לזה העולמי העלה פוסט לציון 10 שנים לאליפות אירופה בה זכה. וגם: מאמן פורטוגל התייחס

כריסטיאנו רונאלדו שוב הצליח לעורר סערה בכדורגל העולמי, ימים ספורים לאחר ההדחה של פורטוגל בשמינית גמר מונדיאל 2026 מול ספרד. הקפטן הפורטוגלי, שהודיע כי היה זה המונדיאל האחרון שלו, טען לאחר ההפסד כי הזכייה ביורו 2016 נמצאת "באותה רמה" כמו זכייה בגביע העולם - אמירה שעוררה לא מעט ביקורת ברחבי אירופה.

רונאלדו, שחגג בפוסט את יום השנה העשירי לזכייה ההיסטורית ביורו 2016, העלה לחשבון האינסטגרם שלו קולאז' תמונות מהחגיגות לאחר הגמר מול צרפת, שבו פורטוגל ניצחה משער של אדר בהארכה. הקפטן, שנפצע והוחלף כבר אחרי 25 דקות באותו משחק, צירף את הכיתוב: "ניצחון ששווה מיליונים".

הזכייה ביורו 2016 הייתה התואר הגדול הראשון בתולדות נבחרת פורטוגל, שבהמשך הוסיפה גם שתי זכיות בליגת האומות. עם זאת, דבריו של רונאלדו שלפיהם אליפות אירופה שוות ערך למונדיאל עוררו הרמת גבות, שכן לאורך השנים נחשב גביע העולם לפסגת הכדורגל הבינלאומי, מעל לכל טורניר יבשתי. בינתיים, עתידו של הכוכב בן ה-41 במדים הלאומיים עדיין אינו ברור, לאחר שרמז כי יקבל החלטה רק לאחר שיתייעץ עם משפחתו.

עידן CR7 תם: 0:1 דרמטי לספרד על פורטוגל

ז'סוס: "רונאלדו הוא סמל של הכדורגל הפורטוגלי"

בינתיים, מי שנכנס לנעליו של רוברטו מרטינס הוא ז'ורז'ה ז'סוס, שחתם על חוזה לארבע שנים ויוביל את פורטוגל עד מונדיאל 2030, אותו תארח יחד עם ספרד ומרוקו. המאמן בן ה-71, שעבד עם רונאלדו בעונה שעברה באל נאסר והוביל את הקבוצה לזכייה באליפות סעודיה, הבהיר כבר בהצגתו כי מבחינתו הקפטן עדיין מהווה חלק משמעותי מהנבחרת.

"ככל שהוא ממשיך לשחק ונמצא במצב שמאפשר לזמן אותו, אני אזמן אותו - כמובן במסגרת הגבולות ובתנאים שלדעתי הם הטובים ביותר עבור הנבחרת", אמר ז'סוס. "עוד לא דיברתי איתו, אבל כריסטיאנו לעולם לא יהיה בעיה עבור הנבחרת. לא עבור הנבחרת ולא עבורי. היה לי תענוג גדול לעבוד איתו בשנה האחרונה, ומאוד קל לעבוד איתו. הוא סמל של הכדורגל הפורטוגלי".

ז'סוס צפוי לעמוד במרכז הדיון סביב עתידו של רונאלדו, בדיוק כפי שהיה קודמו. המאמן החדש יצטרך למצוא את האיזון בין שילוב הדור הבא של פורטוגל לבין המשך ההסתמכות על מלך שערי הנבחרת ושיאן ההופעות שלה, כשהמבחן הרשמי הראשון שלו יהיה בחודש ספטמבר במסגרת ליגת האומות, מול וויילס.