"ימאל צודק, ספרד - צרפת זה הגמר לפני הגמר"

סקאלוני לקראת שווייץ: "כל עוד מסי רעב, הוא יהיה הטוב בעולם, לא יכול לדמיין איך הוא נראה אצל פפ בגיל 23". וגם: הטענות שהשופטים עם ארגנטינה

נבחרת ארגנטינה תתמודד מול שווייץ על הכרטיס לחצי גמר המונדיאל, ולאחר הניצחונות הקשים על כף ורדה ומצרים, המאמן ליונל סקאלוני התייצב למסיבת העיתונאים והתייחס למגוון רחב של נושאים, מהמחמאות לספרד ולאמין ימאל, דרך הכושר של ליאו מסי והקאמבק מול מצרים ועד לטענות על כך שהשופטים מסייעים לאלופת העולם.

סקאלוני נשאל על דבריו של לאמין ימאל, שטען כי המפגש בין ספרד לצרפת הוא "הגמר לפני הגמר", והסכים עם כוכב ברצלונה. "אני לא חושב שמה שהוא אמר לא נכון. עוד לפני המונדיאל אמרנו ששתיהן בין הפייבוריטיות. ספרד הייתה ראויה לנצח את בלגיה, וצרפת העלתה את הרמה שלה מול מרוקו. לצערי, רק אחת מהן תגיע לגמר".

בהמשך המשיך להחמיא לנבחרת של לואיס דה לה פואנטה. "ספרד משתפרת ככל שהמשחק מתקדם. התנאים לא עוזרים לה. מגרש יבש בשעה שתיים בצהריים לא מתאים לנבחרת שזזה כל כך מהר. היא עושה דברים בצורה טובה והיא נבחרת אדירה". על מאזן הכוחות בטורניר הוסיף: "ספרד ניצחה, ועוד בצורה משכנעת. היא הייתה ראויה לכך. צרפת שלחה הצהרה והראתה את הרמה הגבוהה שלה. גם אנחנו במצב טוב".

ליונל סקאלוני (IMAGO)

"כל עוד מסי רעב, הוא יהיה הטוב בעולם"

סקאלוני הקדיש חלק גדול ממסיבת העיתונאים לליאו מסי והסביר מדוע הקפטן ממשיך להציג יכולת גבוהה גם בגיל 39. "ליאו רץ כמעט באותו קצב בכל משחק. זה לא שהוא רץ יותר או פחות. הוא פשוט הרבה יותר מכריע, והקבוצה עוזרת לו מאוד. הוא התכונן מצוין וזה משתלם. הוא נותן את כל מה שיש לו, וזה משתלם. תיירי הנרי, ששיחק איתו, אמר שכשהוא מרגיש את הסכנה הוא הופך למכונה. זה לא מפתיע אותי. מי שלא מכיר אותו לא היה מצפה שהוא עדיין יהיה הטוב ביותר. כל עוד הוא חדור מוטיבציה, הוא יהיה הטוב בעולם. אני אפילו לא יכול לדמיין איך הוא היה נראה אצל גווארדיולה בגיל 23, אנחנו לפעמים מדברים על זה בצוות המקצועי".

גם כשנשאל על הפנדלים של מסי, הבהיר המאמן שאין לו שום כוונה להתערב. "אפילו לא יעלה על דעתי להגיד לו משהו. שייעשה מה שהוא רוצה. אנחנו זזים לפי מה שהוא עושה. הוא אפילו לא היה צריך להגיד לנו שום דבר, פשוט הבנו שהוא יוצר יותר מהאגף הימני, וזה היה מספיק".

ליאו מסי (IMAGO)

סקאלוני חזר גם לדרמה מול מצרים, אז ארגנטינה מחקה פיגור בדרך לניצחון. "חוויתי את המשחק בצורה הכי רגשית שיש. זו הייתה תצוגה מדהימה. דברים כאלה כבר קרו בכדורגל, אבל במונדיאל. זה לא היה רק 11 השחקנים שעל המגרש, אלא גם אלה שנכנסו מהספסל ואלה שישבו עליו. יש תחושה שזה המונדיאל האחרון של מסי, וזה הופך את הכל לעוד יותר מרגש". הוא אף הוסיף: "מעבר למשחק מול כף ורדה, שיחקנו טוב יותר מול מצרים. במונדיאל בקטאר ניצחנו את קרואטיה 0:3, אבל היא שלטה במשחק יותר ממה שמצרים שלטה. אם יש לנו יתרון לעומת קטאר, זה שכבר יש לנו את הניסיון מהמונדיאל ההוא".

לסיום התייחס סקאלוני לטענות החוזרות שלפיהן ארגנטינה נהנית מהעדפות של השופטים. "כבר ב-1986 אמרו שאנחנו מקבלים עזרה. כל עוד אני זוכר את עצמי, ארגנטינה תמיד סומנה כי אנחנו אחת הנבחרות הכי מרגשות בטורניר. תמיד יהיו הרבה אנשים שלא ירצו שננצח. זה דווקא משפיע על השחקנים וגורם להם למרוד ולשחק אפילו טוב יותר. עם ה-VAR קשה מאוד לקבל עזרה, אין מקום לפרשנויות. דרך על הרגל של ליסנדרו, זו עבירה. זה לא שינוי שליטה בכדור ולכן השער נפסל. אין שום העדפה כלפינו, היום פשוט קשה מאוד לקבל דבר כזה".