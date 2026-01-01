"אני צריך הפסקה": קורטואה רמז על פרישה מבלגיה

השוער אחרי ההפסד לספרד: "מקווה שאהיה כשיר לפתיחת העונה, רוצה לנוח בליגת האומות כי זו לא המסגרת הכי חשובה". על הפציעה: "בגלל הכדורים הארוכים"

טיבו קורטואה סיפק הופעה טובה בין הקורות מול ספרד, אך המשחק הסתיים עבורו בצורה כואבת. שוער ריאל מדריד נפצע במהלך ההפסד 2:1 ברבע גמר המונדיאל, ירד מהמגרש בדמעות ואף רמז בסיום כי ייתכן שזו הייתה הופעתו האחרונה במדי נבחרת בלגיה.

הפציעה התרחשה בדקה ה-67 במהלך אקראי לחלוטין. קורטואה נפל על כר הדשא והביט לעבר הספסל, שם קיבל טיפול רפואי. השופט ניצל את ההפסקה לצורך שתייה, והשוער חזר לשחק לאחר שסימן כי אינו סובל מפציעה חמורה. למרות זאת, הוא הצליח להחזיק מעמד רק מספר דקות נוספות, ובדקה ה-72 הוחלף על ידי סנה למנס, כשהוא עוזב את אצטדיון סופי בדמעות.

לאחר המשחק נשאל על עתידו בנבחרת והשיב: "לגבי העתיד שלי בנבחרת, נראה. הייתי רוצה אולי לקחת הפסקה מליגת האומות, כי זו לא המסגרת הכי חשובה, ואולי לחזור למוקדמות היורו. אבל בסופו של דבר זו החלטה של ההתאחדות. אם הם לא יאשרו את זה, אז אולי היום היה המשחק האחרון שלי בנבחרת".

קורטואה ממרר בבכי (רויטרס)

"לא הצלחתי לבעוט כדורים ארוכים"

קורטואה הסביר גם את נסיבות הפציעה: "זה קצת כאב, אבל זה מה שיש. אחרי כדור ארוך הרגשתי משהו. חשבתי שההמסטרינג שלי פשוט תפוס כי בעטתי בערך 30 כדורים ארוכים. הרגשתי את זה גם בכמה הצלות, ואז בעוד כדור ארוך זה החמיר. התיישבתי כדי שהרופא יבדוק אותי. רציתי להמשיך לשחק, אבל לא הצלחתי לבעוט בכדור. המאמן אמר לי שאם אני לא כשיר ב-100%, הוא יחליף אותי. אמרתי שאני מרגיש רע ושאני לא יכול לבעוט כדורים ארוכים, אבל רציתי להמשיך ולראות איך זה מתפתח. אם לא הייתי צריך לבעוט כדורים ארוכים, הייתי יכול להמשיך, אבל זה בסדר. אם המאמן רוצה שחקן כשיר ב-100%, זו לא בעיה".

שוער ריאל מדריד, שסבל בשנים האחרונות ממספר פציעות משמעותיות, נפצע לאחרונה בשריר הארבע ראשי ברגל ימין בחודש מרץ. הוא חזר לשחק במאי ומאז לא חווה בעיות נוספות עד שנפצע מול ספרד.

קורטואה ניתח גם את המשחק עצמו: "זה חוסר מזל שהכדור החוזר הגיע לפביאן. במחצית השנייה היו להם יותר מצבים. הרגשתי טוב עם ההצלות, עם הכדורים הארוכים ועם ההרמות של לאמין ימאל. הרגשתי שיהיה להם קשה מאוד להבקיע נגדי שער נוסף".

תיבו קורטואה ממרר בבכי בירידה לספסל (IMAGO)

השוער התייחס גם לטעות של מחליפו, סנה למנס, במהלך שהוביל לשער הניצחון של מיקל מרינו: "זה נכון שהדשא היה יבש מאוד, זה פשוט חוסר מזל. בסופו של דבר זה כדורגל. לא צריך לצלוב אותו. הוא שוער מצוין, הייתה לו עונה נהדרת ביונייטד, והוא לא ראוי למה שקרה".

בהמשך סיכם את הופעתה של בלגיה בטורניר: "כששיחקנו נגד מצרים, איראן התגוננה עם אחד עשר שחקנים מאחור, אחר כך ניו זילנד, סנגל וארצות הברית. להבקיע שער מול ספרד זו כבר משימה ראויה, אבל היינו צריכים לעשות יותר".

לסיום התייחס קורטואה לחזרתו לריאל מדריד תחת ז'וזה מוריניו: "אני כבר מחכה לזה מאוד. קודם כל אני מקווה שבדיקת ה-MRI לא תראה שום דבר חמור, ואני לא חושב שזה יהיה המצב. אני מקווה להיות כשיר לחלוטין עד אמצע אוגוסט כדי לפתוח את העונה".