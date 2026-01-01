252 מיליון דולר ב-5 שנים: החוזה של וומבניאמה

הכוכב האריך את חוזהו בסן אנטוניו ו-ויתר על 50 מיליון דולר: "כאן כדי להישאר בכל מחיר". אחרי ההפסד לניקס, יוביל את הספרס לאליפות בעונה הבאה?

כוכב סן אנטוניו, ויקטור וומבניאמה, סיכם על הארכת חוזה לחמש שנים נוספות במועדון, בהן ישתכר כ-252 מיליון דולר, כך דווח ב-’ESPN’. העסקה שכוללת אופציית שחקן בעונה החמישית, נסגרה הלילה (בין שישי לשבת) בפגישה חגיגית בפאריס, אליה המריאה כל צמרת הנהלת הספרס - כולל הבעלים פיטר ג'יי הולט, המנכ"ל ר.ס. ביופורד והמאמן מיץ’ ג'ונסון - כדי לכבד את הכוכב הצרפתי שנמצא בחופשת מולדת.

אך הסיפור הגדול מאחורי החוזה הוא לא רק הסכום המפלצתי, אלא הוויתור של הצרפתי בן ה-22. סן אנטוניו הגישה לוומבניאמה הצעות שונות, כולל חוזה סופרמקס שהיה יכול להגיע ל-303 מיליון דולר, אך השחקן בחר במודע לקחת את תקרת ה-25% במקום ה-30%. ההחלטה הזו חוסכת לספרס כ-50 מיליון דולר בחמש השנים הבאות, ומטרתה הבלעדית היא לאפשר לקבוצה להחתים סביבו שחקנים איכותיים כדי לרוץ לאליפות.

"משפחת הספרס, אני כאן כדי להישאר. בכל מחיר", צייץ וומבניאמה מיד לאחר הסיכום, כשהוא מבהיר שהמטרה היחידה שלו היא טבעת. החוזה החדש שלו הוא השלישי בגובהו בהיסטוריה לשחקן שנהנה מהארכת חוזה של רוקי, מיד אחרי קייד קנינגהאם מדטרויט ואוון מובלי מקליבלנד (269 מיליון דולר כל אחד), שלא ויתרו על המענקים.

ויקטור וומבניאמה (רויטרס)

ההחתמה הזו מגיעה מיד לאחר עונה היסטורית של הצרפתי, שהוביל את סן אנטוניו עד לגמר ה-NBA, שם הפסידה הקבוצה בחמישה משחקים לניו יורק ניקס. וומבניאמה נבחר לחמישיית העונה הראשונה, קטף את תואר שחקן ההגנה של העונה ונבחר לראשונה בקריירה לחמישייה הפותחת באולסטאר – הישג שרק חמישה שחקנים בהיסטוריה המפוארת של הספרס הגיעו אליו לפניו (ג'ורג' גרווין, אלווין רוברטסון, דייויד רובינסון, טים דאנקן וקוואי לנארד).

המספרים של וומבניאמה

הכוכב העמיד בעונה החולפת ממוצעים של 25 נקודות, 11.5 ריבאונדים ו-3.1 אסיסטים ב-64 משחקים. בנוסף, הוא הוביל את ה-NBA עם 3.08 חסימות למשחק ו-1.03 חטיפות, והפך לשחקן השביעי בלבד בתולדות הליגה שמסיים עונה עם לפחות 25 נקודות, 10 ריבאונדים ו-3 חסימות בממוצע למשחק.