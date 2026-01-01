לאמין ימאל: אם כבר מישהו צריך לפחד, זו צרפת

כוכב ספרד שנבחר ל-MVP אחרי ה-1:2 על בלגיה: "כבר הדחנו אותם בעבר, לא חוששים כלל. אף נבחרת לא שיחקה מולנו בגובה העיניים, כולן מחכות לנו מאחור"

לאמין ימאל שוב הוכיח מדוע הוא אחד השחקנים החשובים ביותר של נבחרת ספרד, כשהוביל את לה רוחה לניצחון 1:2 על בלגיה ולעלייה לחצי גמר המונדיאל. לאחר המשחק שלח כוכב ברצלונה מסר ברור ליריבה הבאה, צרפת, והבהיר: "הם אלה שצריכים לפחד מאיתנו. כבר הדחנו אותם בעבר".

כמו ברוב משחקי הטורניר, גם מול בלגיה לא היה לימאל ערב פשוט. שחקן הכנף זכה לשמירה צמודה מצד מספר שחקנים לאורך כל ההתמודדות, אך למרות זאת היה זה שפתח את המהלך שהסתיים בשער הראשון של פביאן רואיס.

מקסים דה קויפר היה זה שניסה להתמודד מולו באגף, משימה לא פשוטה עבור כל מגן. הבלגי נאלץ להיעזר בעבירות קטנות ובעזרה קבועה מחבריו כדי לנסות לעצור את כוכב ברצלונה. ימאל המשיך לנסות שוב ושוב, עבר שחקנים, יצר מצבים, אילץ את טיבו קורטואה, שנפצע ונאלץ לרדת מהמגרש לפני שריקת הסיום, לעבוד קשה, וגם סיפק כדורים מצוינים לחבריו. הדבר היחיד שהיה חסר לו היה שער.

שחקני ספרד מרוצים (רויטרס)

"אף נבחרת לא שיחקה מולנו בגובה העיניים"

לאמין ימאל, שנבחר על ידי פיפ"א ל-MVP של המשחק, התייחס לאחר הניצחון להישג של ספרד, שהעפילה לחצי גמר המונדיאל לראשונה מאז 2010. באותה שנה הוא היה בן שלוש בלבד.

"אנחנו מאוד שמחים. רצינו להגיע עד הסוף במונדיאל ואני מאושר", אמר. "היינו טובים יותר. השער הגיע דווקא כששיחקנו הכי טוב, וזה השאיר לנו תחושה מעט מוזרה. אבל האמת היא שאף נבחרת לא שיחקה מולנו בגובה העיניים. כולן מחכות לנו מאחור. הדבר החשוב ביותר הוא הניצחון".

כשנשאל על העזרה המתמדת שקיבל דה קויפר בניסיון לעצור אותו, השיב: "זה מה שיש. תמיד נשאר שחקן אחר פנוי. אני כאן כדי לעזור לקבוצה ולנצח, וזה הדבר שהכי חשוב לי".

כעת מחכה לספרד צרפת, במפגש חוזר של חצי גמר יורו 2024, אז הצטיין ימאל והוביל את ספרד אל הגמר. לקראת הקרב מול החבורה של דידייה דשאן העביר הכוכב הצעיר מסר חד: "הם אלה שצריכים לפחד מאיתנו. כבר הדחנו אותם. בכנות, אני חושב שאלו שתי הנבחרות הטובות ביותר במונדיאל, אבל אנחנו לא מפחדים בכלל". את התשובה על כר הדשא יקבלו השתיים ביום שלישי בדאלאס על הכרטיס לגמר.