מאמן בריסטול סיטי סקובאלה בטוח לגבי עיסאת ושיבח אותו: "התחזקנו בשחקן שיעזור ביותר מעמדה אחת". הבלם אמר: "האינטנסיביות והקצב דומים למשחק שלי"

ליסב עיסאת הפך רשמית לשחקנה של בריסטול סיטי, שרכשה אותו תמורת 2.5 מיליון אירו ואצלה חתם על חוזה לארבע עונות, כשלראשונה בקריירה הקצרה שלו, הבלם בן ה-21 ישחק מחוץ לישראל.

עם החתימה שלו אמר: “אני מחכה לזה. אני עוקב אחרי הצ’מפיונשיפ והפרמייר ליג המון ואני אוהב את האינטנסיביות והקצב, שדומים לסגנון המשחק שלי. אני בלם אגרסיבי ומהיר שמוכן לקפוץ קדימה. אני מוכן לתת הכל עבור המועדון”.

מאמן הקבוצה מייקל סקובאלה בירך: “זה משמח אותי שחיזקנו את ההגנה, בייחוד כשהתחזקנו בשחקן שיכול לשחק ביותר מעמדה אחת. החוויה של הכדורגל האנגלי תעשה לו טוב”.

ליסב עיסאת חותם בבריסטול סיטי (בריסטול סיטי)

גם המנהל המקצועי ג’יימס אליס הצטרף: “ההגעה של ליסב עיסאת לבריסטול סיטי תעזור לנו לשפר את עומק הסגל, הוורסיטיליות, הפיזיות והפוטנציאל של הקו האחורי.

“הרגשנו בבניית הסגל שזה חשוב להתמקד בבעיות שהיו בקבוצה עונה קודמת, בייחוד בנוגע לעמידות ולזמינות. ההנהלה, הצוות המקצועי וכל מי שתומך במועדון מסביב מצפים לעבוד איתו ומקווים שהאוהדים והקהילה יתחברו אליו במהירות”.