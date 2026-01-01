"בכל פעם שנצטרך אנחנו יודעים שהוא יהיה שם"

דה לה פואנטה הילל את מרינו אחרי שער הניצחון: "יכול לשחק בכל קבוצה או נבחרת בעולם". הקשר הוסיף: "אין צירופי מקרים, אני פשוט שמח שכבשתי שוב"

נבחרת ספרד העפילה לחצי גמר המונדיאל אמש (שישי), לאחר ניצחון 1:2 דרמתי על בלגיה. כוכב הערב היה מיקל מרינו, שכמו במשחק נגד פורטוגל, כבש את שער הניצחון, לאחר המשחק מאמן הלה רוחה, לואיס דה לה פואנטה, שיתף על הקשר: “יש לו הרבה מעלות. הוא יכול לשחק בכל נבחרת או מועדון בעולם, ובשבילנו הוא פשוט תפור לקבוצה הזו ולסגנון המשחק הזה. אנחנו יודעים שבכל פעם שאנחנו צריכים אותו, הוא תמיד יהיה שם”.

לאחר המשחק אמר מרינו: “אני פשוט שמח. אני עדיין לא באמת מאמין לזה. כשהמשחק נכנס לתוספת הזמן כבר חשבתי על הארכה, ואז זה קרה שוב. אין דבר כזה צירופי מקרים כשמגיעים מוכנים, ושוב זה נפל בחלקי ואני מאוד שמח. אני מקווה שזה יימשך. להיות במרחק של שני משחקים מזכייה במונדיאל זה חלום שהתגשם. זה משהו שמאחד את כל המדינה, מאחד את כל העולם, כי כדורגל הוא דבר כל כך יפה. כולם צופים במשחקים האלה, ולכן היכולת לשמח כל כך הרבה אנשים, לא רק בספרד אלא גם בשאר העולם, היא כבוד”.

על המפגש הצפוי מול נבחרת צרפת אמר הקשר: “אי אפשר לבקש יותר מאשר להיות בחצי הגמר. שתי נבחרות מהדרג הגבוה ביותר. עכשיו אנחנו ממשיכים קדימה עם הרבה רעב והתרגשות לקראת המפגש מול צרפת”.

לואיס דה לה פואנטה חוגג (IMAGO)

“צרפת צריכה להיות מודאגת”

מאמן הלה רוחה, לואיס דה לה פואנטה, שיתף גם הוא בתחושות: “זה האופי של הקבוצה הזאת, בכל נסיבה ובכל מצב. אני חוזר ואומר כמה אני גאה להוביל את הנבחרת הזו, שרעבה לצמוח ולהשתפר. עשינו יותר ממספיק כדי לנצח בצורה נוחה יותר. צריך להעריך עד כמה קשה לנצח”.

על צרפת בחצי הגמר אמר: “אנחנו נמשיך לעבוד כדי לנסות לגבור על צרפת. הם יהיו מודאגים בדיוק כמונו, כי אנחנו הנבחרת היחידה בעולם שהצליחה לנצח אותם בשני משחקים רצופים”.