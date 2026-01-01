"הדחה מבישה, דוקו היה חייב להיות מעורב יותר"

בלגיה נפרדה מהמונדיאל לאחר שער דרמטי של מרינו בדקה ה-90, שהגיע בעקבות טעות של לאמנס. בתקשורת מבקרים: "ז'רמי לא הופיע, הספרדים שלטו מהפתיחה"

נבחרת בלגיה נפרדה הלילה (שישי) מגביע העולם בצורה אכזרית, לאחר שהפסידה 2:1 לנבחרת ספרד במסגרת שלב רבע הגמר של מונדיאל 2026 באצטדיון בלוס אנג'לס. השדים האדומים כבר היו בטוחים שהם בדרך להארכה, אך ספגו גול דרמטי בדקה ה-90.

בתקשורת הבלגית הגיבו להדחה: “בושה! השדים האדומים מפסידים בשלב רבע הגמר לספרד לאחר טעות של השוער המחליף סנה לאמנס”, לצד תיאור של “סיום מונדיאל קטלני ומצער: נשברנו בסיום תחת הלחץ הספרדי (ובגלל טעות כואבת) לאחר רבע גמר אמיץ”.

קורטואה ממרר בבכי (רויטרס)

הביקורת נמשכה: “מההתחלה ספרד שמה את הרגל על הכדור והראתה את חוש המשחק שלה, בעוד השדים נאבקו לחזור במתפרצות”. אך הפציעה של קורטואה טרפה את הקלפים והובילה לטעות השוער המצערת בסיום. באולפני סיכום המשחק בבלגיה ("Deviltime") נשמעה ביקורת נוקבת כלפי הכוכבים הגדולים.

ז'רמי דוקו מול ההגנה הספרדית, "היה צריך להיות מעורב יותר" (רויטרס)

“השמות הפחות גדולים הופיעו”

הפרשן, מארק דחרייזה, תקף בייאוש: “בטורניר כזה, השחקנים הגדולים שלך חייבים להיות בשיא הכושר. זה פשוט לא היה המקרה אצלנו. הכוכבים האמיתיים שלנו היו מקשלה, דה קויפר, רסקין, טרוסארד.. השמות הפחות גדולים, במילים אחרות”.

חיצי ביקורת ספציפיים הופנו באולפן גם כלפי שחקן הכנף ז’רמי דוקו: “דוקו לא שידר שום שמחת חיים לאורך כל הטורניר, אתה יודע שהוא מהיר ויכול להיות מסוכן, אבל ברגעים הגדולים, דוקו חייב היה להיות שם קצת יותר”.

רודי גרסיה, יסיים את תפקידו? (IMAGO)

שינוי בעמדת המאמן?

במקביל לאכזבה, הפרשנים החלו לעסוק בעתידו של המאמן. הפרשן, פרנק בוקס, ציין באולפן: “רודי גרסיה הראה פרצופים שונים. וינסנט מנארט חייב לקבל את ההחלטה האם להמשיך איתו או לא. אבל אם אתה מפסיק איתו, אתה חייב שיהיה לך מחליף מן המניין”. בזמן שבבלגיה ילקקו את הפצעים “עם תחושה קצת מרירה בפה אבל עם הרגשה שהם היו קיימים ושהיה להם טורניר טוב באופן כללי”, נבחרת ספרד חוגגת העפלה יוקרתית לשלב חצי הגמר, שם היא תפגוש את צרפת (שלישי, 22:00).