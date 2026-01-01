"לספרד יש מלאך", "שתי דקות ממרינו זה המון"

בעולם מתמוגגים מהקשר שכבש שער ניצחון שני רצוף בדקות הסיום. שחקן העבר האנגלי שיבח: "יש לו פחות דקות מהכוכבים הגדולים, אבל השפעה גדולה יותר"

בפעם השנייה ברצף, ספרד הצליחה להכריע משחק בדקות הסיום. בפעם השנייה ברצף, הלה רוחה הצליחו להתקדם שלב במונדיאל 2026. בפעם השנייה ברצף, היה זה מיקל מרינו שדאג לעשות זאת אחרי שעלה מהספסל וקבע את התוצאה הסופית. הפעם, זה היה עם שער ניצחון ב-1:2 על בלגיה במסגרת רבע הגמר, ששלחה את הספרדים לחצי לוהט מול צרפת.

“לספרד יש מלאך”, הכריזו ב’מארקה’. ב’אס’ הצטרפו: “שתי דקות ממיקל מרינו זה המון”. גם שחקן העבר הספרדי סזאר אזפיליקווטה הגיב לניצחון והחמיא לנבחרתו לשעבר: “ספרד הייתה בשליטה וזה נראה היה שהיא המשיכה לשחק את המשחק נגד פורטוגל, עם עוד שער ניצחון בדקות הסיום. היא נראתה מלאת ביטחון, אפילו כשבלגיה השיגה את השוויון, היא הייתה רגועה והמשיכה לשחק בדרך שלה”.

שחקן אנגליה לשעבר, סטיבן וורנוק, בחר להתמקד גם הוא בכובש שער הניצחון: “תזמון הריצות שלו זה משהו שאי אפשר ללמד. היכולת להבין איפה הכדור עומד לנחות, הרוגע, הסיומת. ראינו את זה לא מעט פעמים בארסנל, שמענו את מיקל ארטטה אומר שהוא סומך עליו בעמדת החלוץ כי הוא יכולת לבצע את הריצות הללו. מרינו יודע שהוא חילוף משמעותי. יש לו פחות דקות מהכוכבים הגדולים, אבל יש לו את ההשפעה הכי גדולה ככל הנראה”.

שחקני ספרד מרוצים בסיום (רויטרס)

וויין רוני שיבח גם כן את הנבחרת המנצחת: “הניצחון ביורו לפני שנתיים נתן לספרד את הביטחון והרוגע שהיא הייתה צריכה, היא יודעת איך לנצח משחקים. היכולת לנצח נמצאת אצלה בזיכרון, וזה כולל גם לנצח בדקות הסיוםץ אני חושב שספרד נראתה בשליטה והיא מתקדמת בצורה יפה”.