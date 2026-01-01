במהלך המחצית השנייה: קורטואה נפצע, הוחלף ובכה

שוער ריאל מדריד לא הצליח לעצור את הדמעות לאחר שנפצע ברגלו השמאלית והוחלף בסנה לאמנס תוך שהוא ממרר בבכי. דקות אחרונות אי פעם במדים הלאומיים?

דרמה גדולה נרשמה הערב (שישי) ברבע גמר מונדיאל 2026 בין ספרד לבלגיה, כאשר שוער נבחרת בלגיה, טיבו קורטואה, נאלץ לעזוב את כר הדשא בדקה ה-71 בעקבות פציעה, כשהוא אינו מצליח לעצור את הדמעות. השוער של ריאל מדריד הוחלף על ידי סנה לאמנס, והותיר דאגה גדולה במחנה הבלגי.

קרס על הדשא ולא הצליח להמשיך

האירוע החל בדקה ה-66, כאשר קורטואה התיישב על כר הדשא והתלונן על כאבים ברגלו השמאלית. באותו שלב יצאו שתי הנבחרות להפסקת שתייה, ובתחילה נראה היה כי השוער יוכל להמשיך לאחר שקיבל טיפול מהצוות הרפואי.

המשחק חודש וקורטואה חזר לעמוד בין הקורות, אך כעבור דקות ספורות התברר כי אינו מסוגל להמשיך. בדקה ה-71 הוא סימן לספסל, הוחלף על ידי סנה לאמנס וירד מהמגרש כשהוא בוכה, במה שסיים עבורו מוקדם מהצפוי את אחד המשחקים החשובים ביותר של בלגיה בטורניר.

טיבו קורטואה (IMAGO)

בתקשורת הבלגית התייחסו לרגע הקשה, כשבפרשנות של "Deviltime" נכתב: "מי יודע, ייתכן שאלו היו הדקות האחרונות של טיבו קורטואה במדי השדים האדומים". הדברים מגיעים על רקע גילו של השוער והאפשרות שלא ימשיך עד הטורניר הבא.

הפציעה של קורטואה מגיעה בעיתוי הגרוע ביותר מבחינת בלגיה, בעיצומו של הקרב על הכרטיס לחצי הגמר מול ספרד. כעת ימתינו בנבחרת לעדכון רשמי בנוגע לחומרת הפציעה של אחד השוערים הטובים בעולם, בתקווה שלא מדובר בפגיעה שתשבית אותו לתקופה ממושכת.