ישחק עם ישראלי? קנזס סיטי מעוניינת במוחמד סלאח

הקיצוני המצרי, שסיים את חוזהו בליברפול, מושך עניין מהקבוצה בה משחק אור בלוריאן ומוחזקת בידי בעל מניות מצרי, שהגיב: "הרבה שיחות מתנהלות"

האם מוחמד סלאח ישתף פעולה עם שחקן ישראלי בקבוצה? לפי ‘האתלטיק’, ספורטינג קנזס מהליגה האמריקאית מעוניינת באגדה של ליברפול, שסיים את חוזהו במדי המייטי רדס וכעת שחקן חופשי, כשעם ההדחה של מצרים מהמונדיאל, הוא יכול לתכנן את הצעד הבא שלו בכדורגל.

ב’אתלטיק’ סייגו את האפשרות שיגיע ותיארו את זה כסיכוי נמוך לאור העובדה שהקיצוני המצרי מושך עניין גם מהליגה הסעודית, אך לאור המועמדות, קנזס נחשבת כמועמדת המובילה מה-MLS לקלוט אותו.

מי שחתם בקנזס כבר בינואר האחרון הוא בלמה של הפועל באר שבע ונבחרת ישראל, אור בלוריאן, שהצטרף לקבוצה עם סיום העונה החולפת ויערוך את הבכורה שלו עם חזרת הליגה. חשוב לציין כי המחזיק ברוב המניות בקבוצה, פיטר מאלוק, הוא בן של מהגר מצרי, כך שייתכן ונראה שילוב מפתיע מאוד, בטח לאור ההיסטוריה של סלאח עם ישראל.

אור בלוריאן. בקרוב יחליף מסירות עם מוחמד סלאח? (חג'אג' רחאל)

“הבטחות שניתנו יקוימו, הדברים ישתפרו באופן מהותי”

בינתיים, מלוק עצמו הגיב לדיווחים: “הבטחות שניתנו (לאוהדים) יקויומו. הרבה שיחות מתנהלות. בדרך זו או אחרת, הקבוצה הזו תהיה משמעותית טובה יותר במחצית השנייה שלה, הרבה יותר טובה ב’עונת הספרינטים’. הדברים עומדים להשתפר באופן מהותי”.