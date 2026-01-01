"ימאל צריך להבין שהיריבה היא בלגיה, לא השופט"

בספרד ביקרו את גישתו של כוכב ברצלונה: "עסוק יותר מדי בלמחות מאשר במשחק עצמו". על האפשרות לפנדל שלא נשרק: "גבולי, אבל לא פנדל. היד במנח טבעי"

נבחרת ספרד עלתה ליתרון מוקדם מול בלגיה ברבע גמר מונדיאל 2026, אך כבר בדקות הראשונות נרשמה מחלוקת גדולה סביב אירוע ברחבה הבלגית. במקביל, בתקשורת הספרדית נשמעה גם ביקורת כלפי לאמין ימאל, שלטענת הפרשנים הקדיש יותר מדי תשומת לב למחאות מול צוות השיפוט במקום להתרכז במשחק.

"לאמין צריך להבין מי היריבה האמיתית"

האירוע המדובר התרחש כבר בדקה ה-13, כאשר אלכס באנה השתחרר ברחבה ובעט לעבר השער. הכדור פגע בידו של בלם בלגיה, נתן נגוי, אך השופט האנגלי מייקל אוליבר הורה להמשיך. גם צוות ה-VAR בחן את המקרה ולא מצא סיבה לקרוא לו למסך, כך שהחלטת השופט נותרה בעינה.

שופט העבר ופרשן השיפוט של "רדיו מארקה", אלפונסו פרס בורול, גיבה את ההחלטה: "זה גבולי, אבל זה לא פנדל. היד נמצאת במנח טבעי". גם פרשן השיפוט איטורלדה גונסאלס מ"קאדנה SER" הגיע לאותה מסקנה: "זה לא פנדל. היד שלו נמוכה והבעיטה נבעטה ממרחק של כחצי מטר".

לצד הוויכוח על ההחלטה, מי שספג ביקורת היה לאמין ימאל. קיקו נרבאס, פרשן "קאדנה SER", טען כי כוכב ספרד חייב לשנות את הגישה שלו כלפי צוות השיפוט: "לאמין צריך להבין שהיריבים הם השחקנים של הקבוצה השנייה, לא השופט. נראה שבדקות האחרונות הוא היה עסוק יותר בלמחות מאשר במשחק עצמו".

למרות הדרישה מצד חלק מהאוהדים לשריקת פנדל, קונצנזוס הפרשנים בספרד היה שהחלטת צוות השיפוט הייתה נכונה. לטענתם, נגוי אמנם נגע בכדור בידו, אך בשל מנח היד הטבעי והמרחק הקצר מאוד בין הבעיטה לפגיעה, לא התקיימו התנאים לשריקת כדור עונשין מ-11 מטרים.