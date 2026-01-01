דגני על סף חתימה לעונה נוספת בהפועל פתח תקווה

סיבוב פרסה: אחרי שנראה היה שלא ימשיך במועדון, השחקן בן ה-37 צפוי להישאר אצל המלאבסים ואמור לצאת למחנה האימונים עם שאר שחקני הסגל ביום ראשון