דגני על סף חתימה לעונה נוספת בהפועל פתח תקווה

סיבוב פרסה: אחרי שנראה היה שלא ימשיך במועדון, השחקן בן ה-37 צפוי להישאר אצל המלאבסים ואמור לצאת למחנה האימונים עם שאר שחקני הסגל ביום ראשון
סיבוב פרסה בהפועל פתח תקווה: לאחר שהיה נראה שלא ימשיך במועדון, ל-ONE נודע כי הבלם אוראל דגני נמצא על סף חתימה במועדון וישאר לעונה נוספת.
הבלם בן ה-37, רשם עונה טובה במדי המלאבסים, אך ההחלטה הראשונית הייתה שלא להשאירו, אך לבסוף, הוא צפוי לצאת עם הקבוצה למחנה האימונים ביום ראשון.
עד כה, פ״ת הצליחה להשאיר את אלכס מוסונדה ולצרף את סתיו ישראלי, כאשר מתן גושה ואיתי רוטמן עזבו ובמועדון בכל מקרה יצרפו בלם נוסף.